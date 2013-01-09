عملیات اجرایی 3 تقاطع غیرهمسطح سال آینده در کرج آغاز می شود

علی آقا زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: تقاطع های یاده شده در مسیر میدان جمهوری برای اتصال بلوار ماهان، میدان سپاه و میانجاده احداث خواهد شد.

وی با اشاره به تقاطع غیرهمسطح مهرویلا تصریح کرد: این پروژه که از بزرگترین تقاطع های غیرهمسطح شهر کرج محسوب می شود تا پایان سال 92 به بهره برداری خواهد رسید.

شهردار کرج افزود: با وجود ترافیک موجود در شهر کرج و افزایش روزافزون جمعیت و تعداد خودروها حداقل به 70 تقاطع غیرهمسطح در حال حاضر نیازمندیم.

آقا زاده اظهار داشت: باید شبکه راه های شهری را نیز تقویت کنیم و متاسفانه به دلیل مشکلات اعتباری عملیات ده ها معبر در سطح شهر با کندی پیش می رود.

راه نجات کرج در رفع نیاز مردم ورود بخش خصوص به برنامه های عمرانی است

شهردار کلانشهر کرج با اشاره به چشم اندازهای کرج در افق 1404 گفت: ورود بخش خصوص برای ایجاد تحولات عظیم در مباحث شهری یک ضرورت است و اگر بخواهیم به چشم اندازهای افق 1404 برسیم باید زمینه های ورود سرمایه گذاران را فراهم کنیم.

آقا زاده تصریح کرد: سال گذشته میثاق نامه ای بین مسئولان ارشد استان برای همدلی و همکاری برای ایجاد زمینه های ورود سرمایه گذاران امضا شد.

وی تاکید کرد: اگر بخش خصوص برای انجام عملیات های شهری ورود کند به طور قطع بودجه هایی بیش از بودجه شهرداری وارد عملیات عمرانی شهر می شود.

شهردار کرج اظهار داشت: راه نجات شهر کرج از انتظارات و نیازهای مردم ایجاد رغبت و انگیزه برای بخش خصوص در ورود به مباحث شهری است.

کرج رده چهارم در بین کلانشهر های کشور را دارد

آقا زاده با بیان اینکه در کشور هشت کلانشهر بزرگ وجود دارد، گفت: کلانشهر کرج به لحاظ خدمات شهری رتبه چهارم در بین کلانشهرهای کشور را دارد.

وی افزود: همچنین در مباحث عمرانی به خصوص در پیاده روسازی و همسطح کردن پیاده روها از کلانشهرهای فعال در کشور هستیم.