گالاتاسرای با "وسلی اسنایدر" مذاکره کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "وسلی اسنایدر" چندان بازیکن مورد علاقه "آندره آ استراماچونی"، سرمربی اینتر، نیست و از ماه سپتامبر در ترکیب این تیم قرار نگرفته است.
"یولانته اسنایدر - کابائو"، همسر اسنایدر که هنرپیشه و مجری تلویزیونی نیز هست، گفته که وسلی در فصل نقل و انتقالات زمستانی به تیمی غیر ایتالیایی خواهد پیوست.
بازیکن پیشین تیمهای فوتبال آژاکس و رئال مادرید همچنین مورد توجه تیمهای تاتنهام و لیورپول قرار دارد. با این حال به نظر میرسد عزم گالاتاسرای برای جذب این بازیکن جزمتر است.
گالاتاسرای در بیانیهای که روی سایت خود قرار داده گفته که مذاکرات خود را برای جذب "وسلی اسنایدر" آغاز کرده و نتایج گفتگوها اعلام خواهد شد.
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