گالاتاسرای با "وسلی اسنایدر" مذاکره کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "وسلی اسنایدر" چندان بازیکن مورد علاقه "آندره آ استراماچونی"، سرمربی اینتر، نیست و از ماه سپتامبر در ترکیب این تیم قرار نگرفته است.

"یولانته اسنایدر - کابائو"، همسر اسنایدر که هنرپیشه و مجری تلویزیونی نیز هست، گفته که وسلی در فصل نقل و انتقالات زمستانی به تیمی غیر ایتالیایی خواهد پیوست.

بازیکن پیشین تیم‎های فوتبال آژاکس و رئال مادرید همچنین مورد توجه تیم‎های تاتنهام و لیورپول قرار دارد. با این حال به نظر می‌رسد عزم گالاتاسرای برای جذب این بازیکن جزم‎تر است.

گالاتاسرای در بیانیه‎ای که روی سایت خود قرار داده گفته که مذاکرات خود را برای جذب "وسلی اسنایدر" آغاز کرده و نتایج گفتگوها اعلام خواهد شد.