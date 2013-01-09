  1. ورزش
۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۲۰

گالاتاسرای با "وسلی اسنایدر" مذاکره کرد

گالاتاسرای با "وسلی اسنایدر" مذاکره کرد

باشگاه گالاتاسرای ترکیه برای جذب هافبک هلندی اینتر با این بازیکن وارد مذاکره شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "وسلی اسنایدر" چندان بازیکن مورد علاقه "آندره آ استراماچونی"، سرمربی اینتر، نیست و از ماه سپتامبر در ترکیب این تیم قرار نگرفته است.

"یولانته اسنایدر - کابائو"، همسر اسنایدر که هنرپیشه و مجری تلویزیونی نیز هست، گفته که وسلی در فصل نقل و انتقالات زمستانی به تیمی غیر ایتالیایی خواهد پیوست.

بازیکن پیشین تیم‎های فوتبال آژاکس و رئال مادرید همچنین مورد توجه تیم‎های تاتنهام و لیورپول قرار دارد. با این حال به نظر می‌رسد عزم گالاتاسرای برای جذب این بازیکن جزم‎تر است.

گالاتاسرای در بیانیه‎ای که روی سایت خود قرار داده گفته که مذاکرات خود را برای جذب "وسلی اسنایدر" آغاز کرده و نتایج گفتگوها اعلام خواهد شد.

کد مطلب 1787288

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