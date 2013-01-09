به گزارش خبرنگار مهر، علی ترابی دبیر اجرایی بیست و هشتمین جشنواره موسیقی فجر با بیان این مطلب در نشست خبری که صبح امروز با حضور حسن ریاحی دبیر این دوره از جشنواره ، رامین صدیقی مسئول بخش بین الملل و جمعی از اهالی رسانه برگزار شد گفت: برخلاف اظهار نظر برخی از رسانه ها که معتقد بودند جشنواره موسیقی فجر در سکوت خبری پیش می رود، چنین نیست چراکه کلید برگزاری این رویداد فرهنگی با انتشار فراخوان از اردیبهشت ماه سال جاری کلید خورد.

وی در ادامه با اشاره به تاثیر محدودیت بودجه در برنامه ریزی شش روزه برای برگزاری این جشنواره گفت: به دلیل محدودیت بودجه نتوانستیم به اندازه سال گذشته برنامه ریزی کنیم، اما با همین حداقل بودجه بخش های خوب و متعددی در این رویداد فرهنگی حضور پیدا کردند. از همین رو بخش های متنوع استعدادهای درخشان، نسل دیگر، پاپ، بین الملل و همچنین بخش فیلم های مستند درارتبط با موسیقی را گنجانده ایم.

دبیر اجرایی بیست و هشتمین جشنواره موسیقی فجر در ادامه با اشاره به سالن هایی که برنامه های موسیقی در آن اجرا می شود گفت: شش سالن وحدت، رودکی،برج میلاد، خانه هنرمندان، فرهنگسرای ارسباران و پژوهشکده فرهنگ و ارتباطات به برگزاری برنامه های جشنواره موسیقی اختصاص داده شده است.

وی درادامه با اشاره به حضور گروه های استانی در این جشنواره گفت: امسال از 11 استان در جشنواره اثر پذیرفته شده است و قرار است 57 گروه در 10 سانس 6 روزه به روی صحنه رود.

در ادامه این نشست حسن ریاحی دبیر بیست و هشتمین جشنواره موسیقی فجر گفت: علاوه بر بخش های متنوعی که این جشنواره دارد، به اعتقاد من مهمترین و تاثیرگذارترین بخش در این میان بخش ویژه استعدادهای جوان و نسل دیگر است. در این بخش جوانان برتر را دستچین کردیم در واقع 17 نفر از هنرمندان جوانی را که سال گذشته امتیاز خوبی دریافت کردند در این بخش حضور دارند.

رامین صدیقی مسئول بخش بین الملل این دوره از جشنواره در ادامه این نشست گفت: سیاست گذاری در بخش بین الملل که از سال گذشته پایه ریزی شده بود امسال نیز ادامه دارد و خوشبختانه کیفیت حضور گروه ها در این بخش قابل تامل است.

وی در ادامه با معرفی گروه های بین الملل حاضر در این جشنواره گفت: کوارتت تارکوفسکی، تکنوازی کنتباس توسط کارسیا فونس از شمال اسپانیا، تکنواز پیانو از هلند، گروه آیرین از هند از جمله گروه های حاضر در این بخش است. بخش مستند این جشنواره جای بخش پژوهشی موسیقی را در این دوره از جشنواره گرفته است. از همین رو قرار است سه فیلم ایرانی ، سه روز فیلم خارجی با موضوع زندگی آهنگسازان نمایش داده است. همچنین یک فیلم ویژه با موضوع موسیقی آیینی در جهان اسلام روی پرده می رود.

ترابی در ادامه این نشست در پاسخ به سئوالی مبنی بر چرایی استعفای محمد میرزمانی رئیس دفتر موسیقی وزارت ارشاد گفت: جا دارد از محمد میرزمانی به دلیل زحمات بسیاری که در این مدت کشیده است تشکر کنم. ایشان از آغاز ورود خود به دفتر موسیقی وزارت ارشاد با مشکلات جسمی روبرو شد تا اینکه بیماری ایشان شدت گرفت.

وی در ادامه افزود: ضمن اینکه صندلی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد داغ است چراکه از هیچ صندلی تا این اندازه انتظار نمی رود. و تمام مدیرانی که در طول سالهای گذشته دراین مستند قرار گرفته اند روزهای سختی را تحمل کردند.

دبیر اجرایی بیست و هشتمین جشنواره موسیقی فجر در ادامه صحبت های خود با اشاره به گروه های شرکت کننده موسیقی پاپ گفت: در چند روز اخیر درباره حضور خواننده های موسیقی پاپ به جمع بندی رسیده ایم و به دلیل محدودیت هایی که داشتیم خیلی از چهره های موسیقی را نتوانستند در این رویداد فرهنگی حضور پیدا کنند.

وی در ادامه افزود: احسان خواجه امیری، فرزاد فرزین، بابک جهانبخش، سیروان خسروی، مازیار فلاحی و محسن یگانه از جمله خواننده های موسیقی پاپ هستند که در این جشنواره حضور دارند.

حسن ریاحی در ادامه صحبت های خود با اشاره به وضعیت اجرای دو ارکستر موسیقی ملی و ارکستر سمفونیک تهران گفت: نوازنده های این دو ارکستر انتخاب شدند و قرار است هریک از آنها اجراهایی مستقل داسته باشند به همین دلیل اجراهای مستقل در جدول برنامه ریزی این جشنواره در نظر گرفته ایم.

دبیر این دوره از جشنواره موسیقی فجر در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر کم رمق بودن حضور پیشکسوتان در این جشنواره گفت: پیشکسوتان موسیقی ایران روی چشم ما جا دارند اما من شخصا با هریک از آنها که تماش گرفتم. مطلع شدم که هیچ یک از آنها روی فرم نیستند به این معنا که اغلب یا عمل جراحی کردند و یا دچار کهولت سن شدند و نمی توانند اجرای صحنه ای داشته باشند. اما با این اوصاف مسعودشعاری و برخی دیگر از اساتید موسیقی ایران در این جشنواره تکنوازی اجرا خواهند کرد.

ریاحی در ادامه با اشاره به حذف بخش موسیقی کودکان گفت: پیش از این قول داده بودند که جشنواره ای مستقل برای کودکان ترتیب دهند و خوب تا کنون این اتفاق نیافتاده است.ما هم طبق برنامه ریزی انجام شده این بخش را حذف کردیم.

علی ترابی دبیر اجرایی بیست و هشتمین جشنواره موسیقی فجر در پایان این نشست با اشاره به بودجه برگزاری این جشنواره گفت: بودجه یک میلیارد و چهارصد هزار تومانی برای برگزاری این جشنواره پیش بینی شده است و وعده وعیدهایی در این خصوص داده اند و قرار است براساس ارزیابی جشنواره این بودجه اختصاص داده شود.