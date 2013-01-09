حیدرعلی خانبازی در گفتگو با مهر اظهار کرد: تعزیه خوانی در دهه دوم ماه صفر نمونه‌ای از مراسم که به عنوان سمبلی از مراسم مذهبی، که کانون اصلی آن حسینیه روستای قودجان خوانسار است.

وی ادامه داد: هر سال در فاصله اربعین تا28 صفر هزاران نفر از نقاط مختلف کشور برای دیدن این تعزیه‌ها راهی قودجان می‌شوند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان با اشاره به اینکه اجرای تعزیه در خوانسار از سابقه‌ای برابر با 150 سال دارد، افزود: اجرای این مراسم در دو نوبت بعد از ظهر و شامگاهان به مدت ده روز انجام می‌گیرد و حسینیه بزرگ روستا که به همین منظور ساخته شده است پذیرای جمعیت کثیری از مشتاقان اهل بیت علیهم السلام است.

وی اضافه کرد: در همین راستا امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر هر روز با یک دستگاه آمبولانس و دو نجاتگر و دو پزشک برای پوشش حوادث احتمالی حضور دارند.