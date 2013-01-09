به گزارش خبرگزاری مهر به نقل رویترز، در شمشین شب متوالی از اعتراضات سلطنت طلبان حامی انگلیس در شهر بلفاست، نیروهای پلیس با بمب های آتش زا و مواد محترقه هدف حمله قرار گرفتند.

شب گذشته در حدود یکصد نفر از سلطنت طلب ها که اغلب آنها از نوجوانان تشکیل شده بودند در شرق شهر بلفاسست به نیروهای پلیس حمله کردند و نیروهای پلیس نیز همانند دوشنبه شب برای متفرق کردن آنها از ماشین های آب پاش و باتوم های پلاستیکی استفاده کرد.

ماجرای اعتراض سلطنت طلب ها در ایرلند شمالی از آذرماه سال جاری و در پی مصوبه شورای شهر بلفاست برای برافراشته شدن پرچم اتحادیه اروپا در ساختمان شهرداری و حذف پرچم انگلیس از آن آغاز شد.