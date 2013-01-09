همایش وقف و رسانه در خراسان جنوبی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل اوقاف وامورخیریه خراسان جنوبی صبح چهارشنبه در این همایش به نقش تأثیرگذار رسانه در راستای فرهنگ سازی در باب وقف اشاره و اظهار کرد: ترویج و اشاعه فرهنگ ارزشمند وقف در جامعه وظیفه شاخصی است که براین اساس نقش حساس خبرنگاران و رسانه‌ های جمعی نقشی شایان توجه است.

حجت الاسلام محمد طاهر گرایلی نقش رسانه‌ ها را در تبلیغ فرهنگ وقف و بقاع متبرکه بسیار موثر دانست و افزود: از جمله مهم ترین وظایف رسانه‌ ها تبیین کردن اهداف وقف و پرسش درباره چگونگی پرداختن به آن در سطح جامعه و در میان مردم است.

وی ادامه داد: همانطور که افرادی اقدام به وقف اموال و دارایی ‌های خود می‌ کنند رسانه‌ ها نیز باید در این زمینه گام بردارند و گوشه ‌ای از صفحات و منوی کاری خود را به معرفی وقف و بقاع متبرکه اختصاص دهند و به معرفی جایگاه والای وقف و بقاع متبرکه بپردازند.

گرایلی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در باب وقف گفت: توجه به بیانات مقام معظم رهبری در باب وقف در حل بسیاری از مشکلات وقف راهگشاست و رسانه ‌ها هم به نوبه خود می ‌توانند با درج احکام وقف به صورت روزانه در این مسیر گام بردارند.

در این مراسم از خبرنگار مهر به عنوان خبرنگار نمونه در حوزه وقف تجلیل شد و همچنین 19 فعال رسانه ای فعالان رسانه ‌ای عرصه اطلاع‌ رسانی و مروجان فرهنگ وقف تقدیر به عمل آمد.