با آبگیری مجدد سد خیر آباد قنات های خشک شده احیا شدند

حمید قروینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سد خیرآباد در 12 کیلومتری شهرستان نیکشهر بر روی رودخانه کشیک و با هدف تامین آب شرب، کشاورزی و صنعت و همچنین به زیر کشت بردن 300 هکتار از اراضی کشاورزی ساخته شده است.

وی گفت: این سد از نوع خاکی با هسته رسی با ارتفاع از پی 41 متر، عرض تاج هشت متر و طول 295 متر است.

وی افزود: سرریز آزاد و حجم مخزن 27 میلیون متر مکعبی از دیگر مشخصات فنی این سد است.

مدیر عامل آب منطقه ای سیستان و بلوچستان بیان داشت: سد خیرآباد در بهمن ماه سال 1387به اتمام رسید و با آبگیری سد ضمن مشکل تامین آب شرب شهرستان نیکشهر، قنات های منطقه که در طول هشت سال خشکسالی کاملا خشک شده بودند احیا و آب در مزارع جریان پیدا کرد و کشاورزی منطقه رونق گرفت.

وی گفت: در شهرستان نیکشهر که در جنوب سیستان و بلوچستان واقع شده است، انواع محصولات کشاورزی خارج از فصل و میوه های گرمسیری کشت و به خارج از استان صادر می شود.