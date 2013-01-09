آغاز تغییرات در وزارت بهداشت/جایگزین برای 2 حوزه مهم

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع تغییرات در هر وزارتخانه ای بعد از انتصاب فرد جدید در راس آن وزارتخانه، یک امر بدیهی و طبیعی است. به طوریکه هر مدیری با آمدن خود، افرادی را در کنارش قرار می دهد که از قرابت و آشنایی قبلی برخوردار باشند. بر همین اساس، با رفتن دکتر دستجردی و آمدن دکتر طریقت در سمت سرپرستی وزارت بهداشت، انتظار می رود که تغییراتی هرچند جزئی در اطراف این وزارتخانه رقم بخورد.

این در حالی است که چند روز قبل (17 دی)، خبری به نقل از سرپرست وزارت بهداشت بر روی خروجی پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت قرار گرفت مبنی بر اینکه تمامی مدیران ارشد این وزارتخانه به همراه روسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در سمت خود ابقا شده اند.

اما شنیده ها حاکی از این است که سرپرست وزارت بهداشت از نحوه انتشار چنین خبری اطلاعی نداشته و به شدت از آن انتقاد کرده است. زیرا، دکتر طریقت در مراسم معارفه با روسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور، بر ابقای آنها تاکید کرد اما هیچگاه از ابقای سایر مدیران ارشد این وزارتخانه حرفی نزده است.

در همین حال، شنیده شده که دکتر سیدحمید حسینی مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت، استعفای خودش را تقدیم سرپرست این وزارتخانه کرده است.

اما آنچه در این بین بیشتر به گوش می رسد، حساسیت سرپرست وزارت بهداشت بر حوزه ای است که ماموریت اجرای برنامه پزشک خانواده را بر عهده دارد. برنامه ای که رئیس جمهور نیز تاکید کرده در 6 ماه پایانی عمر دولت دهم، برنامه پزشک خانواده حتما باید اجرا شود. از این رو، به نظر می رسد که سرپرست وزارت بهداشت در صدد تلاش برای تغییرات اساسی در این حوزه باشد.

حوزه دیگری که در حال حاضر بیشترین چالش را دارد و تا حدود زیادی باعث برکناری دستجردی از وزارت بهداشت شد، حوزه دارو است. جایی که تمامی مشکلات این روزهای مردم را می توان در آن دید. از همین رو، سرپرست وزارت بهداشت برای آنکه بتواند از گزند این مشکلات و چالشها مصون بماند، احتمالا تغییراتی ایجاد کند.

این شنیده ها در حالی است که بعد از استعفای باقر لاریجانی از ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران و خالی شدن جایگاه ریاست شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت، اسماعیل اکبری به عنوان رئیس این شورا جایگزین لاریجانی شده است. ضمن اینکه دکتر محمدرضا منصوری نیز به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران معرفی شد.

حوزه دیگری که شاید دستخوش تغییر و تحول شود، حوزه مدیرکل دفتر وزارتی است. جایی که دکتر حسن آقاجانی حضور دارد. با توجه به اینکه سرپرست وزارت بهداشت از بیرون مجموعه وارد وزارتخانه شده است، احتمال آمدن شخص دیگری در این سمت وجود دارد.