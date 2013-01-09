به گزارش خبرگزاری مهر، جهانبخش سنجابی در دیدار با رئیس ستاد برگزاری اولین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی کشور گفت: در صورت مهیا شدن امکانات پذیرش و اقامت نمایندگان کشور عراق، اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق آمادگی دارد هیاتی عالیرتبه، متشکل از 200 فعال برجسته تجاری عراق را به کشور دعوت کند.

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، ارزش کل مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته را رقمی معادل 10 میلیارد و700 میلیون دلار عنوان کرد و افزود: عراق در سال گذشته، به اولین شریک تجاری ایران تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: در 9 ماهه امسال نیز، حجم مبادلات تجاری تهران و بغداد 4 میلیارد و 600 میلیون دلار بوده که با در نظر گرفتن ارزش افزوده در بخش‌های خدمات فنی و مهندسی، صادرات انرژی و ترانزیت این رقم به 9 میلیارد دلار می‌رسد.

همچنین در این دیدار، حمید فضلعلی، رئیس ستاد اجرایی اولین نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران نیز با استقبال از حضور هیات عراقی در ایران گفت: امیدواریم هیات عراقی در این نمایشگاه که به پیشنهاد بخش خصوصی و با دستور رئیس‌جمهوری 18 تا 21 بهمن ماه امسال در محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد، حضور فعال داشته باشد.