نگارخانه دائمی آثار هنری و عکس در طرقبه برپا می شود

احمد جاهد طلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این نگارخانه آثار هنری در زمینه های خوشنویسی، خط، نقاشی، عکس و معرق در معرض دید عموم و علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

مدیر عامل سازمان فرهنگی شهرداری طرقبه از اهداف برپایی نگارخانه دائمی در طرقبه را به نمایش گذاشتن آثار منتخب مسابقات و جشنواره ها دانست و افزود: این امر باعث ایجاد انگیزه در افراد می‌ شود تا در سال‌های آتی با کارهای بهتر و با کیفیت ‌تری در این مسابقات و جشنواره ها حضور یابند.

جاهد طلب تصریح کرد: این نگارخانه به عنوان یک مرکز عرضه و نمایش تولیدات حوزه هنری طرقبه در قالب آثار خوشنویسی، نقاشی، گرافیک، کاریکاتور با محوریت ارزش های دینی، انقلابی و بومی برای بازدید عموم علاقمندان دایر خواهد شد.

وی گفت: این مرکز تلاش می کند تا با ایجاد رابطه و تعامل مناسب با هنرمندان در رشته های مختلف تجسمی، برپایی نشست های تخصصی، برگزاری جشنواره ها و محفل های هنری و سایر برنامه های فرهنگی و هنری، قدم های مؤثر و مثبتی را در جهت ارتقاء سطح دانش هنری و بهره گیری از توان هنرمندان در جهت اشاعه ارزش های دینی، انقلابی و بومی بردارد.

مدیر عامل سازمان فرهنگی شهرداری طرقبه با اشاره به نیاز هنرمندان رشته های مختلف تجسمی به حمایت و توجه بیشتر مردم و مسئولان، گفت: نگارخانه دائمی هنرهای تجسمی حوزه هنری طرقبه می تواند حلقه اتصال مناسبی بین هنرمندان متعهد و جامعه و مسئولان استان باشد.



