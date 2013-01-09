ایران بزرگترین خاک لسی جهان را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله عامری صبح چهارشنبه در نشست بررسی وضعیت ساخت و ساز مسکن مهر استان گفت: بخشی از مناطق استان نیز دارای خاکهای لسی است که در ساخت و ساز در این مناطق باید به ضوابط و مقررات فنی توجه خاص شود.

وی با اشاره به مشکل مسکن مهر کلاله گفت: در پروژه کلاله که در منطقه دارای خاک لسی احداث شد باید اقدام به شمع کوبی می شد که این مورد لحاظ نشد.

وی تعجیل در بهره برداری از ساختمان و طولانی شدن روند اجرای برخی طرح ها را از جمله مشکلات ساخت و سازهای مسکن مهر در استان برشمرد.

عامری بیان داشت: اکنون شرایط ساخت و سازها در حال تغییر است و در حال تمرین این شرایط هستیم.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان افزود: جای قانونی در کشور خالی است که هر کسی نتواند اقدام به ساخت کند و باید ساخت مسکن به متخصصان واگذار شود.

وی یکی از مشکلات در صنعت ساختمان را نظارت مستمر دانست و گفت: این نوع نظارت باید تبدیل به نظارت مقتغم شود.

عامری شمار اعضای نظام مهندسی ساختمان در استان را 5400 نفر اعلام کرد و گفت: ترکیب پنج نفره برای رسیدگی به تخلفات مهندسان در استان تشکیل شده است.