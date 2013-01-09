واگذاری بخشی از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به مردم استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین بیات در پاسخ به درخواست استاندار بوشهر مبنی بر واگذاری بخشی از سهم شرکت‌های پتروشیمی مستقر در استان به مردم، به دولت پیشنهاد کرد قسمتی از این سهام در صورت صلاحدید به مردم استان بوشهر واگذار شود.

فریدون حسنوند استاندار بوشهر ابتدا در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور این درخواست خود را مطرح کرده بود که معاون اول نیز این موضوع را به وزیر نفت محول کرد.

وزیر نفت نیز به مدیرعامل پتروشیمی ایران دستور رسیدگی داد که نهایتا بیات مدیرعامل پتروشیمی ایران پیشنهاد واگذاری قسمتی از سهام شرکت‌های مستقر در استان به مردم بوشهر داد.

عبدالحسین بیات معاون وزیر و مدیرعامل پتروشیمی ایران در این نامه نوشته است: همه شرکت‌های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پارس توسط سازمان خصوصی‌سازی به صورت جداگانه و یا در قالب هلدینگ خلیج فارس به بخش غیردولتی و خصوصی واگذار شده است.

وی در ادامه افزوده است: پیشنهاد می شود در صورت صلاحدید دولت ، قسمتی از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بابت واگذاری به مردم منطقه اختصاص یابد.

پرداخت خسارت به کشاورزان استان بوشهر از سوی بانک و صندوق بیمه کشاورزی

سرپرست سازمان مدیریت بحران کشور از مدیرعامل بانک کشاورزی خواست نسبت به پرداخت خسارت به کشاورزان استان بوشهر اقدام لازم را انجام دهد.

حسن قدمی سرپرست سازمان مدیریت بحران از دکتر طالبی مدیرعامل بانک کشاورزی درخواست کرده با توجه به اینکه استان بوشهر جز استان‌های مشمول شرایط بندهای 1 و 2 مصوبه هیئت وزیران است، نسبت به پرداخت خسارت به کشاورزان استان بوشهر اقدام لازم را انجام دهد.

صادق نیازی مشاور استاندار و مدیرکل حراست استانداری بوشهر شد

با حکم فریدون حسنوند استاندار بوشهر، صادق نیازی به عنوان مشاوراستاندار و مدیرکل حراست استانداری بوشهر منصوب شد.

در این حکم که به امضای فریدون حسنوند رسیده، آمده است: جناب آقای صادق نیازی احتراما نظر به تعهد، تجربه و تخصص، جنابعالی را به موجب این ابلاغ به عنوان مشاور و مدیرکل حراست منصوب می‌کنم.

در ادامه این حکم می‌خوانیم: امید است با استعانت از ایزد منان و بهره‌گیری از همه توان و ظرفیت‌ها بر اساس قوانین و مقرارت در انجام وظایف حراستی اعم از برنامه‌ریزی، ساماندهی، نظارت و هدایت، تمام فعالیت‌ها و اقدامات تامینی پرسنل و اسناد مجموعه استانداری و واحدهای تابعه با برقراری تعامل بین بخشی ضمن حفظ انسجام درونی از کیان و آرمان‌های والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق باشید.