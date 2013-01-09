افزایش یارانه ها بار تورمی برای کشور دارد/ مسئولان سنجیده حرف بزنند

سیدشریف حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص صحبتهای مطرح شده در خصوص افزایش یارانه های نقدی اظهار کرد: هیچکس در مجلس مخالف افزایش کمکهای مالی به مردم نیست و اتفاقا مجلس از هر طرح و لایحه ای که به معیشت مردم کمک مثبتی بکند، استقبال مناسبی خواهد داشت اما با شرایط فعلی اقتصادی کشور افزایش یارانه های نقدی، دستاوردی غیر از تحمیل گرانی و تورم چند برابری برای مردم به همراه نخواهد داشت.

وی افزود: هم اکنون دولت در حالی ماهی به هر فرد 42 هزار تومان یارانه نقدی پرداخت می کند که در مدت اخیر بیش از 1.5 برابر این مبلغ از جیب مردم بابت گرانی و تورم می رود به همین دلیل این یارانه هیچ اتفاق مناسبی برای مردم در پی نداشته است.



نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: یارانه های نقدی که به مردم پرداخت می شود از مابه التفاوت حامل های انرژی بود که دولت اقدام به واقعی گردن و به عبارتی گران کردن آنها کرد به مردم پرداخت شد ولی هم اکنون به علت گرانی و تورم صورت گرفته در کشور این یارانه ها صرف کمبودهای درآمدی و هزینه های روزانه مردم شده و تکلیف پرداخت هزینه های بنزین، برق، آب و گاز و ... از سوی مردم مشخص نیست.



حسینی عنوان کرد: به علت عدم نظارت مناسب در واقعی شدن قیمتهای حاملهای انرژی به خصوص در قیمت بنزین این واسطه ها و دلال ها بودند که به علت ضعف دولت، سودهای فراوانی به جیب زدند و مردم تنها فشار مضاعف گرانی را تحمل کردند به همین دلیل در صورت افزایش مبلغ یارانه ها در شرایط فعلی، بازهم دلالها از خلا نظارتی موجود در کشور سواستفاده می کنند و فشار مضاعفی را به مردم تحمیل می کنند.



وی عنوان کرد: در شرایط اقتصادی ویژه ای که در آن قرار داریم انتظار می رود مسئولان سخنان سنجیده و با تامل بیشتری به خصوص در رسانه ها بزنند تا شرایط فعلی، پیچیده تر نشود و مردم تاوان این صحبتها را ندهند.



عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس در شرایطی موافق افزایش یارانه های نقدی است که این امر باعث افزایش گرانی و تورم در جامعه نشود که به نظر می رسد این شرایط در حال حاضر در کشور وجود ندارد و با هر افزایشی در یارانه ها مردم با مشکل مواجه می شوند.