شهرهای جنوبی آذربایجان غربی در محاصره تند باد و کولاک

به گزارش خبرنگار مهر، تندبادی شدید همراه با بارش برف و باران که از شب گذشته شهرستان مهاباد را فرا گرفته است هنوز هم ادامه دارد و موجب بروز مشکلاتی برای شهروندان مهابادی شده است.

تندباد در برخی نقاط مهاباد موجب قطعی برق شده و در بخش دیگری از مناطق این شهرستان موجب شکسته شدن شیشه برخی منازل و شاخه های درختان در معابر و خیابانها شده است.

رئیس اداره هواشناسی مهاباد در گفتگو با خبرنگاران سرعت وزش باد در این منطقه را 54 کیلومتر بر ثانیه عنوان کرد و اظهارداشت: به دنبال ورود یک سامانه بارش زا به منطقه از دو روز گذشته، وزش باد همراه با بارش متناوب برف و باران این شهرستان را فرا گرفته و این وضعیت جویی تا اواخر روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت.

اسماعیل خوشخو با توصیه به مردم در خصوص رعایت نکات ایمنی گفت: ورود این سامانه موجب کاهش دمای هوا در این منطقه شده است که از اواخر فردا با عبور این سامانه از این شهرستان میزان افت دما بیشتر می شود.

اعزام کارشناسان امور فنی برق برای حل مشکلات مردم مهاباد

معاون امور برق مهاباد هم در گفتگویی گفت: وزرش تندباد همراه برف و باران موجب ایجاد اختلال در شبکه برق رسانی این شهرستان شده است .

جلال ایزدی با بیان اینکه در اثر این حادثه جریان برق یکی از مناطق شهری مهاباد به مدت دو ساعت قطع شد ولی با تلاش ماموران این اداره هم اکنون این مشکل مرتفع شده است.

وی ازاعزام پنج گروه از پرسنل و کارشناسان این اداره به محورهای سردشت، بوکان و پسوه با هدف رفع مشکلات فنی ایجاد شده در شبکه برق رسانی این مناطق خبرداد و اظهارداشت: در شماری از مناطق روستایی محورهای سردشت و بوکان نیز مشکلاتی در شبکه برق رسانی به وجود آمده است که کارشناسان این اداره در حال یافتن مشکلات فنی موجود در شبکه هستند.

کندی عملیات گروه های فنی به دلیل تند باد

ایزدی با بیان اینکه تندباد در برخی مناطق روستایی نیز موجب شکسته شدن درختان شده که اصابت آنها با کابل های برق موجب پارگی و در نتیجه قطعی جریان برق شده است گفت: بارش برف و کولاک شدید در محورهای سردشت و بوکان موجب کندی فعالیت این گروه ها شده است.

هم اکنون در محورهای مهاباد - سردشت و مهاباد - بوکان در جنوب آذربایجان غربی بارش شدید برف و کولاک گزارش شده است.

کولاک شدید محور تکاب - ایرانخواه در آذربایجان غربی را مسدود کرد

همچنین در اثر بارش شدید برف در تکاب نیز به دلیل کولاک شدید محور ایرانخواه در این شهرستان تا اطلاع ثانونیه مسدود اعلام شده است.

ارتفاع برف در این محور هم اکنون با بیش از سه متر رسیده است و شدت کولاک بحدی است که دید افقی را به حدود یک متر کاهش داده است.

رئیس اداره راه و شهرسازی تکاب در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه این محور مواصلاتی به دلیل شدت بارش برف و کولاک تا اطلاع ثانویه مسدود است اظهارداشت: محورهای تکاب - ایرانخواه و تکاب - دندی به طول 50 کیلومتر در بیشتر مواقع فصل زمستان به دلیل بارش برف و کولاک شدید مسدود می شود.

اکبری پور افزود: تردد در این محور تا زمان بازگشایی آن برای هیچ یک از وسایل نقلیه سبک و سنگین امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: راهداران این شهرستان با چند دستگاه خودروی برف روب سنگین به طور شبانه روز در حال پاکسازی این محور مواصلاتی هستند ولی به دلیل شدت کولاک، کار برف روبی کند انجام می شود.

بارش برف و کولاک راه ارتباطی 20 روستای چالدران را مسدود کرد

همچنین بارش برف و کولاک موجب مسدود شدن راه ارتباطی 20 روستا در چالدران شده است.

دبیر ستاد مدیریت بحران چالدران پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران ارتفاع برف در سطح شهر چالدران را 10 سانتیمتر و در ارتفاعات بیش از 25 سانتی متر اعلام کرد و گفت: بارش برف و کولاک موجب مسدود شدن راه ارتباطی 20 روستای این شهرستان شده است.

حمید کواکبی افزود: راهداران چالدران در تلاش برای بازگشایی راه های مسدود شده روستایی این شهرستان هستند.

وی ادامه داد: رفت و آمد در گردنه شاه بندلو در جاده چالدران به دشتک نیز به سبب کولاک با کندی صورت می گیرد.

بارش برف و سرما که در اکثر نقاط آذربایجان غربی ادامه دارد روز چهارشنبه منجر به تعطیلی مدارس سردشت پیرانشهر و دو بخش شهرستان ارومیه شد.

بارش برف در اغلب مناطق آذربایجان غربی از اواخر شب گذشته آغاز شده و در حال حاضر ادامه دارد.