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۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۴۲

حلیمی درگفتگو با مهر:

امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مبنای برنامه‌های ستاد دهه فجر آموزش‌وپرورش است

امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مبنای برنامه‌های ستاد دهه فجر آموزش‌وپرورش است

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز گفت: مبنا و اصول فعالیت های ستاد دهه فجر آموزش و پرورش بر اصل امر به معروف و نهی از منکر اجرایی خواهد شد.

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صرفه جویی و اقتصاد قاومتی، فرمایشات و اندیشه های حضرت امام(ره) و تبیین منویات مقام معظم رهبری نیز از دیگر اصول پایه برنامه های این ایام است.

وی با بیان اینکه رویکرد اصلی برنامه های دهه فجر استفاده از ظرفیت دانش آموزان و فرهنگیان است، گفت: در ایام خجسته دهه  فجر با تهیه تولید محتوای الکترونیکی در خصوص اندیشه ها و آرمان های حضرت امام و منویات مقام معظم رهبری می کوشیم تا بصیرت کارکنان آموزش و پرورش را نسبت به چگونگی و چرایی انقلاب افزایش دهیم.

مدیرکل آموزش وپرورش استان البرز در خصوص کمیته های اصلی ستاد دهه فجر تصریح کرد: برای نظام بخشی به فعالیت ها و تدوین مستندات لازم هشت کمیته کاری در سطح استان تشکیل خواهد شد.

حلیمی افزود: کمیته علمی با مسئولیت معاون آموزش ابتدایی، کمیته پژوهش با مسئولیت معاون پژوهش وبرنامه ریزی، کمیته فرهنگی وهنری با مسئولیت معاون پرورشی، کمیته ورزشی با مسئولیت معاون تربیت بدنی، کمیته تبلیغات واطلاع رسانی روابط عمومی، کمیته نظارت وارزیابی، کمیته هماهنگی و دبیرخانه و کمیته پشتیبانی از کمیته های پیش بینی شده برای این ایام است.

وی همچنین از نواخته شدن زنگ گلبانگ در روز چهارشنبه 11 بهمن ماه ساعت 9 صبح در مدارس البرز خبر داد.

کد مطلب 1787317

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