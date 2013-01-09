استفاده پلیس آفریقای جنوبی از گلوله های پلاستیکی علیه اعتصاب کنندگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پلیس آفریقای جنوبی از گلوله های پلاستیکی برای متفرق کردن صدها نفر از کشاورزان که در اعتراض به دستمزد کم و شرایط نابسامان زندگی در ایالت وسترن کیپ اعتصاب کرده بودند، استفاده کرد.

معترضین نیز با پلیس ضد شورش درگیر شد و به سوی نیروهای امنیتی سنگ پرتاب کردند.

معترضین خواستار افزایش دستمزد روزانه خود از 8 دلار به 17 دلار هستند که به گفته وزیر کار آفریقای جنوبی به دلیل محدودیت های قانونی امکان افزایش دستمزد کشاورزان سال آینده وجود ندارد.

این اعتصاب که از اوایل این ماه آغاز شده است در تاریخ ۱۷ نوامبر و زمانی که کنگره اتحادیه های تجاری آفریقای جنوبی با برگزاری مذاکرات با دولت درباره بررسی دستمزدها موافقت کرد، به مدت دو هفته به حالت تعلیق در آمد و امروز چهارشنبه نیز ازسرگرفته شد.