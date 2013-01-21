حاکمیت دیدگاه رئالیستی بر سیاست آمریکا/اوباما مانند ویلسون نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، "نیکلاس اونف" بنیانگذار نظریه اجتماعی روابط بین‌الملل (مکتب سازه‌انگاری) در روابط بین الملل است. وی مفهوم سازه‌انگاری را از علوم اجتماعی وارد این حوزه مطالعاتی کرد و توسط افرادی چون الکساندر ونت، کاتزنشتاین و سایرین بسط و توسعه داده شد. جهانی که ما می‌سازیم، روابط بین‌الملل در جهان برساخته، عامل زبانی و سیاست در جهان برساخته از جمله آثار او به شمار می‌روند.

پروفسور نیکلاس اونف در خصوص این موضوع که آیا امکان بررسی سیاست خارجی دولت اوباما در دوره نخست ریاست جمهوری با نظریه های روابط بین‌الملل وجود دارد؟ به خبرنگار مهر گفت : بله می توان از نظریه های روابط بین‌الملل برای بررسی سیاست خارجی کشورها از جمله سیاست خارجی دولت اوباما در دوره اول ریاست جمهوری وی بهره برد.

وی تصریح کرد: ولی بررسی سیاست خارجی اوباما به طور کلی با نظریه های روابط بین‌الملل سخت و دشوار است. اوباما را نمی توان یک "انترناسیونالیست لیبرال" آنگونه که آرای آنها را می شناسیم، دانست.

وی در ادامه به بررسی ویژگیهای "انترناسیونالیسم لیبرال" پرداخت و گفت : مواردی چون استقرار صلح دائمی، تاکید بر جهانی شدن و خوشبین بودن به نظام سرمایه داری و وجود نظم طبیعی از جمله ویژگی‌های این مکتب فکری است.

اونف تأکید کرد: در واقع اوباما را نمی‌توان مانند ویلسون که یک "انترناسیونالیست لیبرال" بود دانست. زاویه آرای او با چنین مکتبی زیاد است. نوعی مداخله گری لیبرال را می‌توان "برند"(brand) و شاخصه اصلی ویلسون رئیس جمهوری سابق ایالات متحده آمریکا دانست.

بنیانگذار مکتب سازه‌انگاری روابط بین‌الملل معتقد است: اما اوباما از نوعی مکتب واقعگرایی(رئالیسم) متأثر است. باید توجه داشت که نگرش واقعگرایی برای دهه‌های متمادی بر بوروکراسی آمریکا و کنگره این کشور حاکم بوده است.

وی افزود: این نوع واقعگرایی با وجود نگرانی های آمریکا از روسیه و به ویژه چین به عنوان قدرتهای بی‌قرار و ناآرام تشدید و اضافه نیز شده است. باید در نظر داشت که مشی و خوی این دو قدرت نیز واقعگرایی است و این به تشدید واقعگرایی از سوی ایالات متحده آمریکا در سیاست خارجی بیشتر دامن می‌زند.

وی در پایان یادآور شد: اما نظریه نمی‌تواند تمام سیاست خارجی اوباما را که متکی بر جنگ افزارهای پنهان و نهانی است، تحلیل کند. توسعه و پیشرفت تکنولوژی به سمتی پیش می رود که در آن مسیر نظریه پردازان حرف کمی برای گفتن دارند. البته شاید این موضوع بیشتر در مورد نظریه پردازان "رئالیسم کلاسیک" صادق باشد.

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گفتگو از جواد حیران‌نیا