دهقان:رئیس جمهور می خواهد در جلسه چهارشنبه متکلم وحده باشد

محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پیام شفاهی که امروز از سوی معاون پارلمانی رئیس جمهور به هیات رئیسه ابلاغ شد رئیس جمهور اعلام کرده است می خواهد ساعت 10 روز چهارشنبه به مجلس بیاید و بعد از سخنرانی و بیان بعضی موضوعات به علت مشغله کاری برود و با این حال دیگر فرصتی برای صحبت و بیان نظرات نمایندگان باقی نمی ماند.

نماینده مردم طرقبه و چناران با بیان اینکه هیات رئیسه قرار است در جلسه ای که تشکیل می دهد این درخواست امروز رئیس جمهور را بررسی کند، گفت: موافقت و استقبال هیات رئیسه پیش از این برای برگزاری جلسه مشترک و بیان نظرات دو طرف بوده است یعنی در یک جلسه 4 ساعته قرار بود دو ساعت رئیس جمهور صحبت کند و دو ساعت دیگر نمایندگان نظرات کارشناسی خود را مطرح کند تا جلسه مفیدی باشد.

وی تصریح کرد: رئیس جمهور با این درخواست می خواهد متکلم وحده باشد در حالی که در جلسه که مجمع نمایندگان خراسان رضوی با احمدی نژاد داشته اند وی اظهار داشت می خواهند در جلسه غیر علنی بدون حضور دوربین ها وخبرنگاران حضور پیدا کند تا بتواند به راحتی نظرات و مطالب خود را بیان کنیم اما امروز پیام رئیس جمهور و صحبتی که در جلسه داشت فرق می کند.