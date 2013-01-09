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۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۲۸

رحمانی:

بیشترین نابینایان گلستان در سه شهرستان بسر می برند

بیشترین نابینایان گلستان در سه شهرستان بسر می برند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی گلستان گفت: سه شهرستان گرگان، گنبد و آق قلا بیشترین شمار معلولان نابینای استان را در خود جای داده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه برنامه ریزی هیئت ورزشی نابینایان و کم بینایان استان افزود: هم اکنون شش هزار و 916 معلول نابینا وکم بینا درسطح استان تحت پوشش بهزیستی قراردارند.

وی اظهار داشت: از این تعداد هزار و 563 نفر نابینای مطلق، تعداد 412 نفر نابینای خیلی شدید، هزار و 277 نفر شدید و دو هزار و 103 نفر متوسط هستند و هزار و 561 نفر را افراد کم بینا تشکیل می دهند.
 
رحمانی عنوان کرد: شهرستانهای گرگان ، گنبد و آق قلا به ترتیب با هزار و 58 نفر،847 نفر و 794 نفر معلول نابینای تحت پوشش بیشترین آمار را در اختیار دارند.

این جلسه، بمنظور تدوین برنامه های آینده هیئت ورزشی نابینایان و کم بینایان و بهره گیری از منابع و ظرفیتهای موجود آن در راستای ارتقای سلامت برگزار شد.

کد مطلب 1787325

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