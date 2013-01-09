کمبود "تاتامی" مشکل اساسی جودوی هرمزگان/استعدادهای جودو شناسایی می شوند

مصطفی کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای برنامه هایی برای شناسایی استعدادهای رشته ورزشی جودو در سراسر استان هرمزگان خبر داد و اظهار داشت: یکی از مهمترین برنامه های ما شناسایی استعدادهای ورزش جودو در هرمزگان و معرفی این استعدادها در سطوح مختلف از جمله به تیم های ملی است که در این راستا برنامه ریزی هایی انجام شده و در حال اجراست.

وی در ادامه با بیان اینکه تنها دو باشگاه جودو در شهر بندرعباس وجود دارد، عنوان کرد: رشته ورزشی جودو هم اکنون در شهرستانهای مختلف هرمزگان از جمله رودان، پارسیان، بندرلنگه، بشاگرد و میناب فعال است اما عدم وجود زیرساخت های لازم از جمله سالن مشکلی است که ورزش جودو در هرمزگان با آن مواجه است.

رئیس هیئت جودو هرمزگان افزود: کمبود سالن برای پرداختن به ورزش جودو مشکلی است که برای رفع آن در نظر داریم تا سالن های مختلف جودو در هرمزگان را احداث کنیم که هم اکنون این مشکل در بندرلنگه رفع شده و در بندرعباس نیز دو سالن تختی و پوریای ولی در اختیاران جودوکاران است که امیداورم این تعداد افزایش پیدا کند.

کشاورز کمبود "تاتامی" را دیگر مشکل جودوی هرمزگان عنوان کرد و بیان داشت: کمبود "تاتامی" مناسب نیز دیگر مشکل جودوکاران هرمزگانی است که مسئولان ورزش استان هرمزگان باید برای رفع این مشکل به هیئت جودوی هرمزگان کمک کنند.

وی در پایان گفت: تلاش می کنیم با رفع مشکل کمبود امکانات و شناسایی استعدادها، جودوی هرمزگان به جایگاه واقعی خود برسد.