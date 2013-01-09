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۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۰۰

استاندار کرمانشاه از اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) بازدید کرد

استاندار کرمانشاه از اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) بازدید کرد

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: استاندار کرمانشاه برای اطلاع از نحوه ارائه خدمات درمانی و پزشکی به بیماران بخش اورژانس بیمارستان امام رضا (ع)در شهر کرمانشاه بصورت سرزده بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دادوش هاشمی از بخش اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) بصورت سرزده بازدید و از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات درمانی و پزشکی به بیماران اورژانسی این بیمارستان قرار گرفت.

در این بازدید سرزده ، حمیدی، یکی از پرسنل اورژانس بیمارستان گزارش کامل و جامعی در خصوص نحوه ارائه خدمات درمانی به بیماران ارائه کرد و استاندار پس از استماع این گزارش ، خواستار تشویق این گونه افراد وظیفه شناس و متعهد به منظور الگو برداری سایر پرسنل درمانی در جهت گسترش ارائه خدمات درمانی به بیماران شد.

وی یادآور شد: الگو برداری از کسانی که به منظور رفاه حال مردم جامعه و همچنین مداوای بیماران، اهتمام و تلاش ویژه ی خود را بکار می گیرند ، امری پسندیده و مطلوب است که موجب رضایتمندی بیش از پیش مردم در جامعه می شود.

هاشمی خطاب به پرسنل کشیک بخش اورژانس بیمارستان تصریح کرد: وظیفه کاری شما در قبال پذیرش و نحوه خدمات رسانی و همچنین مداوی بیماران بسیار سنگین و تاثیرگذار است و تلاش در جهت ارائه بهتر این گونه خدمات منجر به بهبود حال بیماران و رضایتمندی همراهان بیمارخواهد شد.

شایان ذکر است، استاندار کرمانشاه در این بازدید سرزده همچنین با بیماران بخش اورژانس این بیمارستان به گفتگو نشست و از نحوه ارائه خدمات به این عزیزان مطلع گردید که بیماران نیز رضایتمندی خود را از نحوه ارائه خدمات اعلام کردند.
 

کد مطلب 1787332

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