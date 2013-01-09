استاندار کرمانشاه از اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دادوش هاشمی از بخش اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) بصورت سرزده بازدید و از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات درمانی و پزشکی به بیماران اورژانسی این بیمارستان قرار گرفت.

در این بازدید سرزده ، حمیدی، یکی از پرسنل اورژانس بیمارستان گزارش کامل و جامعی در خصوص نحوه ارائه خدمات درمانی به بیماران ارائه کرد و استاندار پس از استماع این گزارش ، خواستار تشویق این گونه افراد وظیفه شناس و متعهد به منظور الگو برداری سایر پرسنل درمانی در جهت گسترش ارائه خدمات درمانی به بیماران شد.

وی یادآور شد: الگو برداری از کسانی که به منظور رفاه حال مردم جامعه و همچنین مداوای بیماران، اهتمام و تلاش ویژه ی خود را بکار می گیرند ، امری پسندیده و مطلوب است که موجب رضایتمندی بیش از پیش مردم در جامعه می شود.

هاشمی خطاب به پرسنل کشیک بخش اورژانس بیمارستان تصریح کرد: وظیفه کاری شما در قبال پذیرش و نحوه خدمات رسانی و همچنین مداوی بیماران بسیار سنگین و تاثیرگذار است و تلاش در جهت ارائه بهتر این گونه خدمات منجر به بهبود حال بیماران و رضایتمندی همراهان بیمارخواهد شد.

شایان ذکر است، استاندار کرمانشاه در این بازدید سرزده همچنین با بیماران بخش اورژانس این بیمارستان به گفتگو نشست و از نحوه ارائه خدمات به این عزیزان مطلع گردید که بیماران نیز رضایتمندی خود را از نحوه ارائه خدمات اعلام کردند.

