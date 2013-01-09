بیش از چهار میلیارد ریال یارانه به پروژه مسکن مهر جوانروداختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، ˈمصطفی عظیمیˈ در بازدید از پروژه های مسکن مهراین شهرستان گفت: این میزان اعتبار در قالب یارانه به پروژه مسکن مهر فاز هلانی شهرستان جوانرود اختصاص یافته است.

وی افزود: دو هزار واحد مسکن مهر در این شهرستان در حال ساخت است که با توجه به برنامه زمانبندی، روند کار این پروژه ها به کندی پیش می رود.

عظیمی اظهار کرد: پروژه های مسکن مهر جوانرود در دو فاز مولوی و هلانی تعریف شده که فاز مولوی در مرحله یک و دو در دست اجراست که پیشرفت فیزیکی فاز اول آن با 420 واحد مسکونی 70 تا 75 درصد است.

وی خاطرنشان کرد: فاز دوم پروژه مسکن مهر مولوی نیز با 252 واحد 25 درصد و فاز هلانی هم با 888 واحد و 30 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.

عظیمی یادآور شد: 40 واحد از 420 واحد فاز اول مولوی نیز در مرحله سفیدکاری و کاشیکاری است.

هفت طرح کشاورزی در جوانرود به تصویب رسید

فرماندار جوانرود گفت: هفت طرح کشاورزی در چهل و ششمین کارگروه کشاورزی این شهرستان به تصویب رسید.

مصطفی عظیمیˈ در این نشست افزود: این طرح ها شامل واگذاری 18 هکتار اراضی ملی برای احداث باغ با اشتغالزایی هفت نفر است.

وی، میزان اراضی ملی تخصیص داده شده جوانرود را 750 هکتار عنوان کرد و گفت: از این میزان تاکنون 600 هکتار در کارگروه های توسعه کشاورزی این شهرستان برای واگذاری به متقاضیان با اولویت دانش آموختگان کشاورزی به تصویب رسیده است.

عظیمی خاطرنشان کرد: 23 میلیارد و 962 میلیون ریال تسهیلات نیز تاکنون در قالب 77 طرح توسعه کشاورزی به متقاضیان شهرستان جوانرود پرداخت شده است.





