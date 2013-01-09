اعلام خبر نمایش ویژه "چ" در فجر بدون هماهنگی بوده است

پژمان لشگر‌ی‌پور نماینده بنیاد سینمایی فارابی در ساخت فیلم "چ" در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: ماهم خبر نمایش ویژه این فیلم برای اهالی رسانه را شنیده‌ایم ولی منبع این خبر عوامل فیلم نیستند بلکه ما هم فقط شنونده هستیم. هر نوع نمایش احتمالی این فیلم باید با هماهنگی بنیاد سینمایی فارابی و دفتر جشنواره انجام خواهد گرفت.

وی افزود: ما طبق روال قبلی مراحل فنی ساخت فیلم را جلو می‌بریم و هیج تعجیلی برای این کار نداریم. زیرا کیفیت کار برایمان اهمیت زیادی دارد.

لشگری‌پور ادامه داد: فکر می‌کنم باید از طرف سازندگان فیلم اعلام شود که این اثر آماده شده و قرارست در چه زمانی به نمایش درآید و گویا امور برعکس شده است. در هر صورت اعلام چنین خبری بدون هماهنگی سازندگان فیلم بوده و درست نیست.

یزدان عشیری مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر امروز در مصاحبه‌ای عنوان کرده است: همه دوست دارند که فیلم حاتمی‌کیا در جشنواره حضور داشته باشد و اگر "چ" به جشنواره برسد شاید بتوان برایش نمایش ویژه‌ اهالی رسانه گذاشت.