به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام دبیرخانه پنجمین جشنواره داستان انقلاب در بخش داستان کوتاه بزرگسال این جشنواره 33 اثر، داستان کوتاه نوجوان 22 اثر و در رمان بزرگسال 12 اثر و در بخش رمان نوجوان 4 اثر به مرحله دوم داوری راه یافتند.

بر اساس این گزارش چهار اثر شامل «جگر گرگ» نوشته عزت‌الله الوندی، «موهای تو خانه ماهی‌هاست» از محمد‌رضا شرفی خبوشان، «گره در قزلان» از بهناز ضرابی‌زاده و «پدربزرگم» نوشته فاطمه دهقان نیری چهار رمان نوجوانی است که در مرحله نهایی پنجمین جشنواره داستان انقلاب مورد داوری قرار خواهند گرفت.

در بخش نوجوان پنجمین جشنواره داستان انقلاب، «سمیرا اصلان پور»، «حسین فتاحی» و «خسرو باباخانی» داوری آثار را به عهده خواهند داشت.

اختتامیه پنجمین جشنواره داستان انقلاب به همت مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری بهمن ماه سال جاری در حوزه هنری برگزار می شود و طی آن، برگزیدگان نهایی این جشنواره معرفی خواهند شد.