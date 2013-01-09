محمد مهدی گرجیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر حدود هزار نفر از اعضای اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی، آزاد، غیر انتفاعی و پیام نور استان قم عضو بسیج اساتید استان قم هستند.
رئیس بسیج اساتید استان قم ادامه داد: از این تعداد نزدیک به 280 را بانوان و مابقی را آقایان تشکیل می دهند.
وی با تاکید براینکه عمده فعالیت اعضای بسیج اساتید استان قم در زمینه پژوهش های علمی است ابراز کرد: بسیج اساتید قم سعی داشته تا با تشکیل انجمن های علمی، حلقه های معرفت و حلقه های صالحین بتواند به این هف مهم دست پیدا کند.
گرجیان به برگزاری نشست های مختلف این بسیج در زمینه های گوناگون اشاره و بیان کرد: در سال گذشته نشست هایی با موضوع سال که جهاد اقتصادی بود برگزار شد و در سالجاری نیز نشست هایی با عنوان تولید و حمایت از سرمایه ایرانی برگزار شده است.
وی به برگزاری جشنواره علمی تجلیل از اساتید بسیجی استان قم در بهمن ماه خبر داد و عنوان کرد: در این جشنواره از اساتیدی که دارای سابقه و فعالیت علمی باشند تقدیر می شود.
رئیس بسیج اساتید استان قم عنوان کرد: تاکنون نزدیک به 80 استاد دانشگاه رزومه علمی خود را برای این جشنواره ارسال کرده اند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس بسیج اساتید استان قم از برگزاری جشنواره علمی تجلیل از اساتید بسیجی در بهمنماه سال جاری در قم خبر داد.
محمد مهدی گرجیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر حدود هزار نفر از اعضای اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی، آزاد، غیر انتفاعی و پیام نور استان قم عضو بسیج اساتید استان قم هستند.
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