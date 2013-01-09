محمد مهدی گرجیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر حدود هزار نفر از اعضای اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی، آزاد، غیر انتفاعی و پیام نور استان قم عضو بسیج اساتید استان قم هستند.



رئیس بسیج اساتید استان قم ادامه داد: از این تعداد نزدیک به 280 را بانوان و مابقی را آقایان تشکیل می دهند.



وی با تاکید براینکه عمده فعالیت اعضای بسیج اساتید استان قم در زمینه پژوهش های علمی است ابراز کرد: بسیج اساتید قم سعی داشته تا با تشکیل انجمن های علمی، حلقه های معرفت و حلقه های صالحین بتواند به این هف مهم دست پیدا کند.



گرجیان به برگزاری نشست های مختلف این بسیج در زمینه های گوناگون اشاره و بیان کرد: در سال گذشته نشست هایی با موضوع سال که جهاد اقتصادی بود برگزار شد و در سالجاری نیز نشست هایی با عنوان تولید و حمایت از سرمایه ایرانی برگزار شده است.



وی به برگزاری جشنواره علمی تجلیل از اساتید بسیجی استان قم در بهمن ماه خبر داد و عنوان کرد: در این جشنواره از اساتیدی که دارای سابقه و فعالیت علمی باشند تقدیر می شود.



رئیس بسیج اساتید استان قم عنوان کرد: تاکنون نزدیک به 80 استاد دانشگاه رزومه علمی خود را برای این جشنواره ارسال کرده اند.