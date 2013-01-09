تقدیر از 22 خانواده شهدای مسیحی در برج میلاد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این مراسم دو کلیپ از خانواده شهدای مسیحی نمایش داده شد که در این کلیپ ها خانواده شهدا از نحوه شهادت فرزندان و همسرانشان صبحت کردند.

سپس فرزاد هوشیار پارسیان مدیرعامل برج میلاد تهران ضمن تبریک آغاز سال جدید میلادی گفت: برج میلاد تهران امروز مفتخر است که ارائه دهنده پازل های هویتی کلانشهر تهران باشد. یکی از هویت های اصیل شهر تهران شهدای هشت سال دفاع مقدس هستند که در راه حفظ و مام وطن، از جان خود نیز گذشتند.

وی با بیان اینکه شهدا ، شاهدان شهر هستند تصریح کرد: شهدای مسیحی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و آنها نیز برای حفظ وطن جان خود را فدای ایران اسلامی کردند و امروز به شما مادران و پدران برای این از خودگذشتگی و تقدیم کردن هدیه الهی خود در راه کشور باید تبریک گفت.

سخنران دیگر این مراسم، سید محمد هادی ایازی معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران بود.

وی با تبریک سال جدید میلادی گفت:شهدای مسیحی در هشت سال دفاع مقدس جان خود را تقدیم میهن کردند و این جانفشانی نشان دهنده روحیه میهمن پرستی شما عزیزان است.

ایازی با بیان اینکه شهروندان مسیحی در مدیریت شهری نیز به عنوان بهترین شهروندان هستند، توضیح داد: هر گاه از سوی مدیریت شهری کاری و وظیفه ای به شهروندان مسیحی سپرده شده است، به بهترین شکل ممکن آن کار به سرانجام رسیده است.

وی با اشاره به خاطره ای از دیدارش با اعضای شورایاری های منطقه 8 تصریح کرد: دو نفر از اعضای شورایاری های این منقطه از شهروندان مسیحی هستند و بسیار برایم جالب بود که آنها بدون در نظر گرفتن مذهب اهالی محل، تلاش های بی وقفه ای را برای حل مشکلات مردم محله می کردند و هدفشان صرفاً خدمت به مردم محله بود.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به اتفاقات خوب در سطح شهر تهران گفت: شهروندان همواره در شهر شاهد ساخت مترو، بزرگراه، راه اندازی اتوبوس های بی آر تی و ... هستند. همچنین برنامه های فرهنگی و اجتماعی از دیگر رویکردهای ما در سطح شهر است و به همین دلیل 374 سرای محله راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: ساخت مجموعه های فرهنگی و ورزشی، ساخت مجموعه های ورزشی ویژه بانوان و ... از دیگر اقدامات شهرداری تهران تا بتوان حداقل خدمت را به شهروندان داشت.

ایازی در پایان تصریح کرد: امیدواریم بسترسازی های لازم و بیشتری در محله های مسیحی نشین شهر تهران در حوزه اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی و ورزشی انجام شود.

در پایان این مراسم از 22 خانواده شهدای مسیحی پایتخت همزمان با آغاز سال جدید میلادی با اهدای لوح و تندیس برج میلاد تهران، تقدیر و تجلیل شد.