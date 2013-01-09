ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در دو بیمارستان

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درجلسه علنی روز چهارشنبه در ادامه بررسی و تصویب جزئیات طرح ممنویت اشتغال به بیش از یک شغل بعد از تصویب سه ماده این طرح ماده 4 این طرح را نیز بدون تغییر تصویب کردند

درماده 4 آمده است: شرکت و عضویت در شوراهای عالی هیات امنا، مجامع عمومی و موسسات و شرکتها وابسته به دستگاهها و نهادهای موضوع ماده یک این قانون که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دستگاهها و نهادها و به موجب قانون و مقررات و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای خود و یا شغل سازمانی صورت می گیرد شغل دیگر محسوب نمی گردد اما پرداخت و یا دریافت هرگونه حقوق و مزایا از قبیل حقوق ثابت، پاداش و هدیه ، حق حضور در جلسه بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع است.هرگونه پاداش و مزایای مالی که به عضو منتخب در این موسسات و شرکتها تعلق می گیرد باید مستقیما به حساب آن دستگاه یا نهاد واریز گردد. دستگاههای دولتی موظفند این وجوه را پس از وصول بلافاصله به حساب مربوط در خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات این طرح به ماده 5 رسیدند که این ماده دو شغله بودن پزشکان را ممنوع می کند درماده 5 این طرح آمده است: اشتغال همزمان پزشکان پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی درمانی دولتی و عمومی غیر دولتی در سایر مراکز تشخیصی آموزشی درمانی و بیمارستانهای عمومی وخیریه ممنوع است.

برخی از نمایندگان ابتدا پیشنهاد حذف این ماده واحده را دادند و در بیان دلایل خود گفتند که برخی از مناطق محروم و موسسات خیریه نیاز به حضور پزشکان متخصص دارند و ما نباید مردم را ا ز تجربه این پزشکان محروم کنیم.

پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس و وزیر اسبق بهداشت دولت اصلاحات به عنوان یکی از مخالفان حذف ماده 5 اظهار داشت: برخی پزشکان که استخدامی هستند می گویند حقوق دولتی کم است و به همین خاطر معمولا وقتهای بعد از ظهر خود را در بیمارستانهای خصوصی می گذرانند این پزشکان اگر از ابتدا بدانند که حقوقهای دولتی برای آنها مکفی نیست از همان ابتدا در مراکز خصوصی کار می کنند.

وی گفت: ما نباید در مجلس از کسانی که قانون شکنی می کنند دفاع کنیم برخی پزشکان در بیمارستانهای دولتی مریضان را جراحی می کنند اما وقتی بعد از ظهر عارضه ای برای آن بیمار حاصل شود دیگر آن پزشک را نمی توان پیدا کرد چراکه وی وقت بعد از ظهر خود را در بیمارستانهای خصوصی مشغول است چه کسی باید جوابگوی مردم باشد؟

وی تصریح کرد: یک پزشک نمی تواند صبح مریض را عمل و مداوا کند و بعد از ظهر در خدمت مریض خود نباشد. در امریکا و اروپا و همچنین در ترکیه که همسایه ما است هیچ پزشکی حق ندارد دوجا کار کند.

پزشکیان ادامه داد: درصورت حذف ماده 5 هرج و مرج در حوزه بهداشت و درمان به وجود می آید.

وی اظهار داشت: من خودم پزشک بودم و برای من بهتر بود که چند جا کار کنم و چند سهام داشته باشم و وضعیت پزشکان را بهتر می دانم.

در نهایت بعد از صحبت های پزشکیان اصل ماده 5 طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل با 138 رای موافق، 16رای مخالف و 8 رای ممتنع به تصویب نمایندگان رسید.