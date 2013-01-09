به گزارش خبرنگار مهر، در بخش دوم معرفی فیلم‌های بخش سودای سیمرغ سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، آثاری حضور دارند که پیش بینی می‌شود از بهترین‌های این دوره باشند. همچنین در این بخش دو فیلم در ژانر دفاع مقدس و دو اثر از کارگردانان پیشکسوت سینمای ایران معرفی می‌شوند.

دهلیز: به کارگردانی بهروز شعیبی و تهیه‌کنندگی سیدمحمود رضوی ساخته شده است. بهروز شعیبی در کنار بازیگری در فیلم‌هایی چون "طلا و مس"، "آژانس شیشه ای" و... تا کنون ساخت چند تله‌فیلم را هم برعهده داشته است. سیدمحمود رضوی نیز در کارنامه خود تا کنون تهیه‌کنندگی آثار مهمی چون "درباره الی" و "خیابان‌های آرام" را عهده‌دار بوده است. البته تله‌فیلم‌های شعیبی جزو آثار موفق تلویزیون به شمار می رود که با استقبال نیز روبرو شده‌اند.

رسوایی

این فیلم که فیلمبرداری آن هنوز ادامه دارد، اولین کار بلند سینمایی شعیبی به شمار می رود که در دو بخش نگاه نو و سودای سیمرغ به نمایش در می آید. در این فیلم با توجه به عکس‌هایی که از آن منتشر شده است، رضا عطاران باید نقش متفاوتی داشته باشد.

"دهلیز" با بازی رضا عطاران و هانیه توسلی داستان زنی به نام شیواست. او سرپرست خانوار است و با تلاش و کوشش سعی کرده زندگی خوب و آبرومندی برای خود و تنها پسرش فراهم کند. با رسیدن نامه‌ای، زندگی آنها دچار تحول می‌شود و در مسیری جدید قرار می‌گیرد.

رسوایی: به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مسعود ده‌نمکی اولین فیلم وی بعد از سه گانه "اخراجی‌ها" است. عکس‌ه، خلاصه داستان و تیزری که از این فیلم منتشر شده نشان از این دارد که "رسوایی" مانند کارهای قبلی این کارگردان با فروش بالایی روبرو خواهد شد. در این فیلم اکبر عبدی برای اولین بار در نقش یک روحانی جلوی دوربین رفته است. البته این بازیگر تا کنون نقش‌های متفاوتی را در سینمای ایران ایفا کرده و تمام آنها نیز موفق بوده و با استقبال روبرو شده است. سال گذشته هم وی در فیلم اول رضا عطاران در نقش یک پیرزن بازی کرد که باعث فروش بالای این فیلم شد.

الناز شاکردوست، کامران تفتی، مریم کاویانی، مجید مشیری، اسماعیل خلج، امیر نوری، محبوبه بیات، تینا آخوندتبار، ارسلان قاسمی، ابوالفضل همراه، آرزو افشا، مهسا کامیابی، مجید شهریاری، اسدالله یکتا، فرامرز روشنایی، فریبا ترکاشوند، یوسف قربانی، مختار سائقی، مجتبی امینی و کمال سید محسن در این فیلم بازی می‌کنند.

هنوز هیچ خلاصه داستان مشخصی از این فیلم منتشر نشده است ولی از تیزر آن می‌توان حدس‌هایی درباره داستان زد؛ البته بدون فهمیدن پایان فیلم.

روز روشن: به کارگردانی حسین شهابی و تهیه‌کنندگی غلامرضا گمرکی جزو فیلم اولی‌هاست که در دو بخش نگاه نو و سودای سیمرغ جشنواره فجر حضور دارد. به گفته یکی از اعضای هیات انتخاب این فیلم یکی از بهترین آثار فیلمسازان جوان و تازه نفس این رویداد است. در این فیلم پانته آ بهرام و مهران احمدی بعد از فیلم "هیچ" دوباره روبروی هم قرار گرفته اند و گفته می شود یکی از نقاط قوت این فیلم بازی بازیگران آن است.

داستان "روز روشن" درباره زن جوانی است که برای نجات جان یک نفر از اعدام به دنبال شاهدی است تا در دادگاه شهادت بدهد... پانته آ بهرام، مهران احمدی ، روناک یونسی ، سودابه بیضایی ، امیررضا دلاوری ، وحید آقاپور، فرهادمهدوی،امین ایمانی، امیراسدزاده،مهدی صفاری، فرخنده فرمانی زاده، پارمین محجوب، بهرام بهبهانی و... در این فیلم بازی می کنند.

روز روشن

زیباتر از زندگی: به کارگردانی انسیه شاه‌حسینی و تهیه‌کنندگی سیدسعید سیدزاده ساخته شده و مانند کارهای قبلی این کارگردان زن سینمای ایران، در ژانر دفاع مقدس است. این فیلم در سکوت خبری ساخته شده است و مراحل تحقیق آن توسط کارگردان حدود یک سال طول کشید.

این فیلم محوریت زندگی شهید علم‌الهدی، ساخته شده و فیلمبرداری نیز گویا در هویزه انجام شده است. "زیباتر از زندگی" داستان زندگی شهید علم‌الهدی و رزمندگانی است که در عملیات نصر حضور داشتند. این عملیات توسط ارتش در اوایل جنگ در منطقه جنوب اهواز در دشت آزادگان انجام شده است.

شنیده‌ها حاکی است که حامد کمیلی یکی از بازیگران این فیلم است.

غریبه: به کارگردانی حمید بهمنی و تهیه‌کنندگی محمد قهرمانی ساخته شده و محصول موسسه فرهنگی هنری شهید آوینی است. این فیلم دومین اثر در ژانر دفاع مقدس است که امسال در جشنواره فجر حضور دارد. لوریت حنینو، بازیگر لبنانی در این فیلم در نقش یک سرباز آمریکایی بازی می‌کند. جمشید هاشم‌پور‌، بهنوش طباطبایی،‌ کوروش تهامی‌، محمدرضا شریفی‌نیا و فخرالدین صدیق‌شریف دیگر بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

فیلم سینمایی "غریبه" به موضوع اشغال عراق توسط آمریکا در سال 2005 می‌پردازد و در خلاصه داستان آن آماده است: جولیا به خدمت ارتش ایالات متحده درآمده و تلاش دارد مدارکی را که در حین انجام وظیفه در این کشور به دست آورده است به دوست خبرنگار خود برساند. در جریان این اتفاقات یکی از پرده‌های سناریو آزادسازی عراق به تصویر کشیده می‌شود.

فیلم قبلی این کارگردان "آن مرد آمد" نیز با اینکه چند سال از ساخت آن می گذرد امکان اکران عمومی پیدا نکرده است.

قاعده تصادف: دومین فیلم بهنام بهزادی است که پیش‌بینی می شود یکی از بهترین آثار این دوره باشد. فیلم قبلی این کارگردان با نام "تنها دوبار زندگی می کنیم" نیز که اثری متفاوت بود با استقبال منتقدان و اهالی رسانه ساخته شد. مراحل ساخت و پیش تولید این فیلم نیز در سکوت خبری انجام شد. عمدتا بهزادی خیلی تمایل ندارد که در زمان تمرینها، دورخوانی و حتی زمان فیلمبرداری خبری از کارش منتشر شود و ترجیح می دهد بدون حاشیه به کار خود ادامه دهد.

وی در این فیلم عمدتا از حضور بازیگران جدید و جوان سینمای ایران بهره گرفته است و بهزادی خیلی تلاش می کند که عکسی از چهره گریم شده امیر جعفری در این فیلم منتشر نشود. گویا یکی از برگ‌های برنده این اثر گریم متفاوت این بازیگر محسوب می شود.

این فیلم به روابط بین جوانان با همدیگر و والدینشان می‌پردازد. اشکان خطیبی، مهرداد صدیقیان، بهاران بنی‌احمدی، محمدرضا غفاری، الهه حصاری، مارتین شمعون‌پور، ندا جبرائیلی، روشنک گرامی، سروش مالمیر، با حضور: امیر جعفری، سروش صحت، امید روحانی از بازیگران "قاعده تصادف" هستند.

"گناهکاران"

کلاس هنرپیشگی: هجدهمین فیلم علیرضا داوود نژاد است که مانند کارهای قبلی این کارگردان در آن خانواده وی نیز حضور دارند و به ایفای نقش می‌پردازند. این فیلم هم در سکوت خبری ساخته شد و اخبار کمی از آن در زمان فیلمبرداری منتشر شد. به گفته کارگردان این فیلم به همه فیلم‌هایش شبیه است و رنگ و بویی از همه فیلم‌های او دارد ولی شبیه هیچ‌کدام از آن‌ها نیست.

در فیلم "کلاس هنرپیشگی" بازیگرانی چون رضا داوودنژاد، محمدرضا داوودنژاد، زهرا داوودنژاد، علی داودنژاد، مهرداد کیش‌مهر، احترام‌السادات حبیبیان، عباس حبیبیان، مسعود میری، کیارش داوودنژاد، یلدا محمودی، انوش محمودی، کبری حسن‌زاده، اقدس سعادت رضایی، زهرا حبیبیان، مهرانگیز عدالت ایفای نقش می‌کنند.

گناهکاران: به کارگردانی فرامرز قریبیان ساخته شده است. قطعا خیلی از سینمادوستان منتظر دیدن فیلم این بازیگر قدیمی سینمای ایران هستند. داستان فیلم درباره دختری است که در زندگی خود با آدم های مختلفی برخورد می کند و هر یک از این آدم‌ها برداشت خاص خود را نسبت به او دارند.

نویسندگی این فیلم برعهده پسرر قریبیان است که سالها در خارج از کشور زندگی کرده است. همایون ارشادی، هومن برق نورد، رامبد جوان، رضا رویگری، امید روحانی، فرامرز قریبیان و... از بازیگران این فیلم هستند.

گهواره‌ای برای مادر: به کارگردانی پناه‌برخدا رضایی و تهیه‌کنندگی پناه برخدا رضایی و محمد احمدی ساخته شده است. این دومین فیلم رضایی است. "چراغی در مه" اولین فیلم بلند سینمایی وی، بعد از گذشت چند سال از ساخت هنوز اکران عمومی نشده است.

بعید به نظر نمی‌رسد که این فیلم نیز مانند کار قبلی وی اثری متفاوت باشد که مخاطبان خاصی نیز داشت. فیلم اول او حتی در بین منتقدان نیز از جایگاه خاصی برخوردار نبود. محمدی احمدی در کنار تهیه‌کنندگی مدیریت فیلمبرداری این پروژه را هم برعهده دارد.

داستان "گهواره‌ای برای مادر" شرح قصه‌ای است که به زندگی یک بانوی طلبه می‌پردازد و بخشی از فیلمبرداری این فیلم نیز در یزد انجام شده است. چکامه چمن‌ماه، الهام حمیدی و امیر آقایی از بازیگران اصلی این فیلم هستند.

هیچ کجا، هیچ کس: به کارگردانی ابراهیم شیبانی و تهیه کنندگی حسن کلامی ساخته شده است و سومین فیلم شیبانی محسوب می‌شود. هفت سال از ساخت فیلم قبلی این کارگردان جوان سینمای ایران می گذرد و باید این فیلم یک قدم رو به جلو در کارنامه او باشد.

رضا کیانیان، محمدرضا فروتن، مهناز افشار، صابر ابر، بهاره کیان افشار و بابک کریمی بازیگران اصلی این فیلم هستند که اولین پلان‌های آن در شمال کشور جلوی دوربین رفته است.

هیس دختر ها فریاد نمی‌زنند: به کارگردانی پوران درخشنده و تهیه کنندگی پوران درخشنده ساخته شده است. شنیده ها حاکی است این فیلمی یکی از بهترین آثار درخشنده است. گویا این فیلم با ممیزی روبرو شده و ممکن است پایان آن تغیر کند. اما درخشنده با این موضوع موافقت نکرده است.

شهاب حسینی، مریلا زارعی، جمشید هاشم‌پور، طناز طباطبایی، فرهاد آییش، مائده طهماسبی، شیرین بینا، بابک حمیدیان، مجید مشیری، اسماعیل سلطانیان، هادی مرزبان، امیر دژاکام و مهدی ماهانی، امیر آقایی، ستاره اسکندری و نیما صفایی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

"هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند" به بررسی مسایل دختران جوان می‌پردازد و ترس از آبرو را در این دوره سنی آسیب‌شناسی می‌‌کند. مرتضی پورصمدی فیلمبرداری این فیلم سینمایی را برعهده داشته است. تهیه‌کنندگی این پروژه پربازیگر برعهده درخشنده است.