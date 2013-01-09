سامانه کارجویان گلستان هوشمندسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی خواجه مظفری پیش از ظهر چهارشنبه در شورای هماهنگی بخش تعاون استان افزود: با افتتاح این طرح می توانیم آمار درستی از وضعیت اشتغال و بیکاری در سطح استان ارائه دهیم که این کار در سطح کشور برای نخستین بار انجام می شود.
وی اظهار داشت: گفت: استان گلستان در سال گذشته در خصوص اشتغال رتبه دوم کشور را به دست آورد و امید است که با همکاری و همیاری بانک ها بتوانیم تعهدات اشتغال امسال را نیز محقق سازیم.
آغاز ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت گلستان
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان گفت : همزمان با سراسر کشور ثبت نام ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر در استان آغاز شده است
عباس حاجی اکبری افزود :افرادی از این طرح سود خواهند برد که تا کنون از تسهیلات وامهای اشتغال استفاده نکرده باشند و در سامانه رصد نام آنان ثبت نشده باشد.
وی با اعلام مهلت ثبت نام تا پایان 30 دیماه سال 1391 اذعان داشت : بعد از اتمام مهلت ثبت نام جلسات متعدد کمیته کارشناسی برگزار خواهد شد تا واجدین شرایط شناسائی و بعداز کسب مجوز های لازم از بانکهای عامل معرفی شوند.
رشد 51 درصدی سرانه دریافتی ایتام
معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان گفت: سرانه دریافتی ایتام این شهرستان در 9 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد 51 درصدی برخوردار بوده است.
ربیع اله وفایی اظهار داشت: با تلاش مسئولان واحد اکرام شهرستان کردکوی این شهرستان بالاترین رشد را در طرح اکرام و ایتام شهرستانهای سطح استان داشته و پس از آن شهرستان گرگان(یک) و رامیان قرار دارند.
وی خاطرنشان کرد: در 9 ماه نخست سال جاری درآمد اکرام این شهرستان 919 میلیون ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 39 درصد رشد داشته و همچنین سرانه دریافتی ایتام این شهرستان از 240 هزار ریال در سال گذشته به 360 هزار ریال در سال جاری رسیده که از افزایش 51 درصدی برخوردار بوده است.
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