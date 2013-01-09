الهام از جبهه پایداری حذف شد/ طبق معیار رهبری نامزد معرفی می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، کامران باقری لنکرانی، سخنگوی جبهه پایداری در حاشیه اولین سالگرد شهدای هسته ای سازمان انرژی اتمی در جمع خبرنگاران درباره حضور الهام در شورای مرکزی جبهه پایداری گفت: تصمیم جمعی این بوده که کسانیکه عضو شورای مرکزی هستند در مناصب دولتی سمتی نداشته باشند و آقای الهام چون تصمیم گرفته در دولت سمت داشته باشد مشترکا تصمیم گرفتیم که عضویتشان در جبهه منتفی شود.

باقری لنکرانی درباره سخنان روز گذشته مقام معظم رهبری گفت: صحبت های مقام معظم رهبری در مورد انتخابات دو جنبه خیلی مهم داشت، یکی آنکه توطئه برخی از افرادی که از آنها این توقع نبود در داخل به عنوان بلندگوی دشمن عمل کنند و سلامت انتخابات را به نوعی زیر سوال ببرند و برای انتخابات آتی زمینه تشنج فراهم کنند و نسبت به دستاوردهای انقلاب نیز ایجاد شبهه کنند، افشا کرد.

وی ادامه داد: شاخص دیگر فرمایشات مقام معظم رهبری این بود که شخصیت های بزرگی که اظهارنظر کردند باید خود را بسنجند و آنهایی که خلاف مسیر حرکت کردند باید خود را اصلاح و در جورچین دشمن قرار نگیرند.

سخنگوی جبهه پایداری افزود: مطلب دیگر در خصوص شرایط کاندیداها و الزام وجود شرایط لازم در کسانی است که خودشان را در معرض انتخابات قرار می دهند.

باقری لنکرانی تاکید کرد: این سخنان مقام معظم رهبری در تصمیم گیری جبهه پایداری برای انتخابات مدنظر قرار می گیرد و تلاشمان این خواهد بود طبق معیارهای مقام معظم رهبری افراد را بررسی و در زمان مناسب معرفی کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا براساس گفته های مقام معظم رهبری زمان فعالیت های انتخاباتی آغاز نشده است، اظهار داشت: به نظر می آید اکنون نسبت به انتخابات نزدیک تر می شویم و باید بحث های مصداقی را جدی تر دنبال کنیم. البته هنوز در مصداق به نتیجه نرسیده ایم.