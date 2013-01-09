معاون هنری و سینمایی خراسان رضوی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید طباطبایی، صبح چهارشنبه به عنوان معاون هنری و سینمایی خراسان رضوی از سوی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان منصوب شد.

حمید طباطبایی دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس پژوهش هنر بوده و تاکنون در سمت های مدیر هنری مرکز پرورش اسلامی جوانان هلال احمر خراسان، مسئول اداره فناوری و اطلاع رسانی دفتر برنامه ریزی آموزشی جهاد سازندگی، مدیر طرح و برنامه و نظارت و ارزیابی سیمای شاهد حضور داشته است.

در این جلسه سعید سرابی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تقدیر از زحمات حسین مسگرانی، حمید طباطبایی را به سمت معاون هنری و سینمایی خراسان رضوی منصوب کرد.

برپایه این خبر، در حکم سعید سرابی آمده است: نظر به ضرورت توسعه ارزش ها و مفاهیم والای انسانی در جامعه و ضرورت استفاده از ابزار هنر به عنوان یک عامل اشاعه مفاهیم ارزش و با عنایت به این که هنر دینی هنری است که بتواند اولا مفهومی از مفاهیم دینی را در ژرفای وجود مخاطب نهادینه کد و ثانیا باعث اشتیاق فزاینده مخاطب به بهره مندی از مفاهیم دینی شود و بنا بر ضرورت های این استان وسیع فرهنگی که صبغه مفاهیم دینی و مذهبی برجسته تر است و نظر به شایستگی های جنابعالی و مسئولیت پذیری به سمت معاون هنری و سینمایی منصوب می شوید.