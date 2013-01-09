400 اثر فرهنگی کرمان در نمایشگاه کتاب خوزستان عرضه می شود

سید محمد سعیدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر از حضور فعال این تعاونی در نمایشگاه کشوری کتاب اهواز خبر داد و گفت: بیش از 400 عنوان کتاب مربوط تازه های نشر استان کرمان که طی سال های اخیر به چاپ رسیده است در نمایشگاه کتاب خوزستان عرضه خواهد شد.

وی ادامه داد: برای دومین بار است که برای حضور نمایشگاه کشوری کتاب اهواز از سوی موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران دعوت شده ایم و با توجه به توانمندی های قوی و شاخصی که حوزه نشر و تالیف استان کرمان برخوردار است، به تقویت کمیت و کیفیت نمایشگاه خواهد افزود.

سعیدی حسینی تصریح کرد: علاوه بر 400 عنوان کتاب عمومی تعداد 90 عنوان ویژه و شاخص درباره آثار فرهنگی و گردشگری و تاریخی استان کرمان در نمایشگاه مذکور ارائه خواهد شد.

این مسئول گفت: ظرفیت فرهنگی استفاده شده در نمایشگاه کتاب امسال اهواز بیش از 50 ناشر و موسسه فرهنگی استان کرمان در قالب شرکت تعاونی است تا با عرضه کتاب های متنوع و جدید باعث جذب مخاطبان بیشتری در نمایشگاه شود.

سعیدی حسینی در ادامه به موقعیت فرهنگی و جغرافیایی استان خوزستان اشاره کرد و گفت: بی شک هر زمان که نام خوزستان جاری می شود یاد و خاطرات ایثار و مقاومت در دوران هشت سال دفاع مقدس در اذهان تداعی می شود و این قابلیت هاست که هر فردی را براساس مسئولیت های خویش به آن سوق می دهد که در راستای حفظ و معرفی و نگهداری میراث ماندگار که همانا دفاع مقدس و جهاد است، کوشا باشد.

وی تصریح کرد: موقعیت فرهنگی و اجتماعی استان خوزستان باعث شد تا در کنار کتاب های عمومی و تاریخی استان کرمان، کتاب های دفاع مقدس و زندگی نامه شهدای این خطه نیز در نمایشگاه اهواز عرضه شود.

سعیدی حسینی همچنین به آخرین وضعیت اخبار فرهنگی مربوط به چاپ و نشر استان کرمان اشاره کرد و گفت: با تمهیدات اندیشیده شده مقرر شده است تا از طریق مجاری قانونی و مکاتبات با سازمان های مربوطه از خارج کشور واردات کاغذ بر حسب نیاز ناشران استان برای چاپ کتاب هایشان داشته باشند.

وی به برنامه های آتی فعالیت های فرهنگی این تعاونی اشاره کرد و گفت: طرح اجرای برگزاری نمایشگاه کتاب در تمامی شهرهای استان کرمان و استقرار غرفه های دائمی کتاب در اماکن فرهنگی و سیاحتی و متبرکه استان کرمان از دیگر طرح های مود نظر هستند.

سعیدی حسینی ابراز امیدواری کرد که با پیگیری های متولیان فرهنگی استان کرمان شاهد ترقی و اجرای موافقیت آمیز برنامه های فرهنگی باشیم.

وی گفت: نمایشگاه کتاب اهواز بهترین مجال و فرصت است که فرهیختگان استان خوزستان با کارنامه فرهنگی استان کرمان آشنا شوند.

سعیدی حسینی در ادامه با اشاره به اینکه یک سیستم واحد و مرکز فراگیر پخش و توزیع کتاب در کشور وجود ندارد افزود: نمایشگاه های کتاب بهترین فرصت برای بازدید اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان از کتاب های متنوع و آشنایی با تازه های نشر قلم بدستان و ناشران کشور است.

وی گفت: نمایشگاه کتاب اهواز از 24 دی ماه آغاز شده و به مدت یک هفته دیار خواهد بود.