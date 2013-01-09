موفقیت های جدید در دستگیری عوامل ترور شهدای هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین حیدر مصلحی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران افزود: دستگیری های عوامل شهادت شهدای هسته ای ، هدفمند ، هوشمند و بزرگ بود در آینده ای نزدیک موفقیت هایی را که در این باره داشته ایم و به چیزهای جدیدی دست یافته ایم، به اطلاع مردم می رسانیم.

وی گفت: ضربه سنگین بزرگی را به عواملی که دنبال این موضوع بودند وارد کردیم که برخی از آنها اعلام شده است.

وزیر اطلاعات با اشاره به این که هم اکنون داریم به چیزهای بسیار خوبی می رسیم ، افزود: نکته مهم این است که روش هایی را که سرویس های اطلاعاتی دنبال می کردند ، به خیال خودشان روش های بسیار نو و بدیعی بود که خنثی شد.

وزیر اطلاعات همچنین گفت: فعالیت گروه های سلفی افزایش نیافته است و تحت کنترل هستند.