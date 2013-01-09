به گزارش خبرگزاری مهر، احمدی نژاد در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره حضور رئیس جمهور در 27 دی در مجلس شورای اسلامی گفت : ما کشور بزرگی هستیم و اقتصاد درحال پیشرفت داریم اما بدخواهان به دنبال آسیب زدن به آن هستند.



رئیس جمهور افزود : سالهاست که اقتصاد ما اشکالات ساختاری دارد و طراحی های دشمنان ما نیز بر این اساس صورت می گیرد بنابراین به مجلس می رویم تا بتوانیم از این مراحل عبور کنیم و رشد کشور با سرعت ادامه پیدا کند.



احمدی نژاد اضافه کرد: طرح هایی را نیز در این خصوص در دولت آماده کرده ایم و تصمیم داریم در جلسه چهارشنبه هفته آینده مجلس آن را در صحن علنی ارائه کنیم و در واقع این طرح ها را با ملت و نمایندگان در میان بگذاریم و تلاش داریم با استفاده از این راه ها و طرح ها سرعت پیشرفت کشور را تضمین و مشکلات مقطعی را برطرف کنیم.



همچنین خبرنگار دیگری از رئیس جمهور درباره برگزاری آزمون استخدام آینده دولت پرسید که رئیس جمهور در پاسخ گفت: این استخدام ها براساس قانون صورت می گیرد و بیش از 800 هزار نفر از دولت بیرون رفته و عده ای نیز بازنشسته شده اند.



وی افزود: نیاز است که تعدادی جایگزین آنها شوند و نمی توان صبر کرد تا نظام اداری صفر شود و بعد این نیروها را جایگزین کنیم.



آقای احمدی نژاد اضافه کرد: این استخدام ها طبق قانون انجام و برای استخدام این تعداد نیز امتحان برگزار می شود و هیئت عالی گزینش باید این افراد را تایید کنند و هرکدام که نمره بیشتری آوردند و گزینش تایید کرد استخدام می شوند.

رئیس جمهور ادامه داد: این استخدام ها که حدود 1500 نفر در دولت است بدون هیچگونه تبعیضی برگزار خواهد شد.

رییس‌جمهور همچنین در پاسخ به پرسشی درباره موضوع مهندسی انتخابات اظهار کرد: انتخابات مال ملت است. این حرف امام و رهبری است.

وی گفت: تجربه نشان داده است هرکس بخواهد مردم را مدیریت کند مردم او را مدیریت می کنند.



رئیس جمهور همچنین به بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری درباره انتخابات اشاره کرد و افزود: هیچ کس در کشور بالاتر از ملت نیست و این فرموده حضرت امام و مقام معظم رهبری است و این بزرگواران فرموده اند ما یک رای بیشتر نداریم و این ملت است که تایید و تعیین می کند چه کسی انتخاب شود.