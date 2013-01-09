  1. سیاست
۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۵۸

احمدی‌نژاد مطرح کرد:

هرکس بخواهد مردم را مدیریت کند، مردم او را مدیریت می‌کنند/اعلام دلائل حضور در مجلس

هرکس بخواهد مردم را مدیریت کند، مردم او را مدیریت می‌کنند/اعلام دلائل حضور در مجلس

رئیس جمهور به بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری درباره انتخابات اشاره کرد و افزود: هیچ کس در کشور بالاتر از ملت نیست و این فرموده حضرت امام و مقام معظم رهبری است و این بزرگواران فرموده اند ما یک رای بیشتر نداریم و این ملت است که تایید و تعیین می کند چه کسی انتخاب شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدی نژاد در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره حضور رئیس جمهور در 27 دی در مجلس شورای اسلامی گفت : ما کشور بزرگی هستیم و اقتصاد درحال پیشرفت داریم اما بدخواهان به دنبال آسیب زدن به آن هستند.


رئیس جمهور افزود : سالهاست که اقتصاد ما اشکالات ساختاری دارد و طراحی های دشمنان ما نیز بر این اساس صورت می گیرد بنابراین به مجلس می رویم تا بتوانیم از این مراحل عبور کنیم و رشد کشور با سرعت ادامه پیدا کند.


 احمدی نژاد اضافه کرد: طرح هایی را نیز در این خصوص در دولت آماده کرده ایم و تصمیم داریم در جلسه چهارشنبه هفته آینده مجلس آن را در صحن علنی ارائه کنیم و در واقع این طرح ها را با ملت و نمایندگان در میان بگذاریم و تلاش داریم با استفاده از این راه ها و طرح ها سرعت پیشرفت کشور را تضمین و مشکلات مقطعی را برطرف کنیم.


همچنین خبرنگار دیگری از رئیس جمهور درباره برگزاری آزمون استخدام آینده دولت پرسید که رئیس جمهور در پاسخ گفت: این استخدام ها براساس قانون صورت می گیرد و بیش از 800 هزار نفر از دولت بیرون رفته و عده ای نیز بازنشسته شده اند.


وی افزود: نیاز است که تعدادی جایگزین آنها شوند و نمی توان صبر کرد تا نظام اداری صفر شود و بعد این نیروها را جایگزین کنیم.


آقای احمدی نژاد اضافه کرد: این استخدام ها طبق قانون انجام  و برای استخدام این تعداد نیز امتحان برگزار می شود و هیئت عالی گزینش باید این افراد را تایید کنند و هرکدام که نمره بیشتری آوردند و گزینش تایید کرد استخدام می شوند.
رئیس جمهور ادامه داد: این استخدام ها که حدود 1500 نفر در دولت است بدون هیچگونه تبعیضی برگزار خواهد شد.

رییس‌جمهور همچنین در پاسخ به پرسشی درباره موضوع مهندسی انتخابات اظهار کرد: انتخابات مال ملت است. این حرف امام و رهبری است.

وی گفت: تجربه نشان داده است هرکس بخواهد مردم را مدیریت کند مردم او را مدیریت می کنند.


رئیس جمهور همچنین به بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری درباره انتخابات اشاره کرد و افزود: هیچ کس در کشور بالاتر از ملت نیست و این فرموده حضرت امام و مقام معظم رهبری است و این بزرگواران فرموده اند ما یک رای بیشتر نداریم و این ملت است که تایید و تعیین می کند چه کسی انتخاب شود.

کد مطلب 1787365

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