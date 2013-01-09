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۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۲۶

عنابستانی:

اشتباهات غیر عمد در سازمانهای چهارمحال و بختیاری اصلاح شود

اشتباهات غیر عمد در سازمانهای چهارمحال و بختیاری اصلاح شود

شهرکرد- خبرگزاری مهر: استاندار چهار محال و بختیاری گفت: ‌اشتباهات غیر عمد در دستگاه ها و سازمانهای این استان باید اصلاح شود.

به گزارش خبرنگارمهر،علی اصغر عنابستانی صبح چهارشنبه درگردهمایی اعضا هسته گزینش دستگاه های اجرایی استان ، اظهار داشت: اصل اول در کار توجه کردن به منافع عمومی وخصوصی است.

عنابستانی با اشاره به اینکه ملاک های ما ملاک های شایستگی است، تصریح کرد: مدیران مسئول باید مراقب زیر دستان خود باشند.

وی ادامه داد: درصورتی همه چیز خوب پیش می رود که کارگزاران وزیر مجموعه آنها خوب باشند و کارها را به خوبی انجام دهند.

عنابستانی بیان داشت: توجه به شرایط لازم در امور ضروری است و این مورد در گزینش خیلی جدی است و باید به آن پرداخته شود.

وی با بیان اینکه مدیران وظیفه دارند سیستم را پالایش کنند، یادآور شد: در هر دستگاهی مدیران وظیفه دارند از اشتباهات غیر عمد جلوگیری کنند.

استاندار چهار محال و بختیاری گفت: کارباید مداوم، همیشگی ، دقیق و محکم صورت گیرد تا بتواند موفق شود.

عنابستانی تاکید کرد: با توکل بر خدا و با گشاده رویی در مقابل مردم می توان علاقه مردم را به دولت بیشتر کرد.

کد مطلب 1787366

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