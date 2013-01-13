بخش ویژه تئاتر فجر یا بخش مرور یا مهمان!

به گزارش خبرنگار مهر، در برخی جشنواره‌ها از جمله برخی دوره‌های جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بخشی با عنوان بخش ویژه دیده می‌شود. اصولا در این بخش آثاری حضور داشتند که توسط چهره‌ها و کارگردان‌های شاخص تئاتر تولید و اجرا می‌شدند. بخش ویژه در برخی دوره‌های جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر برای ایجاد حال و هوایی متفاوت و همچنین اعتبار بیشتر بخشیدن به دوره مدنظر مورد توجه قرار می‌گرفت.



اما در اکثر دوره‌های جشنواره‌های بین‌المللی تئاتر فجر به جای بخش ویژه بخش دیگری با عنوان مهمان دیده می‌شد. این بخش از آثاری تشکیل می‌شد که توسط کارگردان‌های شناخته شده یا کارگردان‌های جوان و همچنین تولیدات برخی از هنرمندان تئاتر مقیم شهرستان تولید و اجرا شده بودند.



آثاری که در طول سال توسط کارگردان‌های مختلف اجرا شده یا در حال اجرا بودند در بخش مهمان جشنواره نیز حضور پیدا کرده و روی صحنه می‌رفتند. بخش دیگری نیز در دوره‌های مختلف جشنواره به چشم می‌خورد که این بخش با عنوان بخش مرور شناخته شده است.



در این بخش نیز آثاری که در طول سال اجرای عمومی داشته و با استقبال مخاطبان مواجه شده بودند در صورت تمایل کارگردان و آمادگی گروه و دکور و لباس نمایش، در جشنواره روی صحنه می‌رفتند.



نکته قابل توجه در سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر این است که تصور می‌شد با وجود بخشی با نام بخش ویژه در فراخوان، تعدادی آثار تولید شده توسط برخی چهره‌های تئاتری مدنظر باشد اما با اعلام اسامی آثار انتخاب شده برای حضور در بخش ویژه، چنین برداشت می‌شود که بخش مهمان یا مرور تفکیک درستی با بخش ویژه ندارد.



زیرا بیشتر نام‌ها و آثاری که در این بخش حضور پیدا کرده‌اند آثاری هستند که یا تولید و اجرا شده بودند یا در حال اجرا هستند. از سوی دیگر نکته قابل توجه دیگر این است که برخی آثار حاضر در این بخش آثاری هستند که پیش از این در جشنواره سراسری تئاتر ماه حوزه هنری اجرا شده بودند.



نکته‌ای که با حضور آثار اجرا شده در جشنواره تئاتر ماه در بخش به اصطلاح ویژه جشنواره سی و یکم تئاتر فجر مطرح می‌شود این است که اصولا آثار جشنواره‌های مختلف در بخشی با نام بخش مهمان یا جشنواره جشنواره‌ها قرار می‌گرفتند نه در بخش ویژه.



گویا انتخاب عناوین بخش‌ها در دوره‌های مختلف جشنواره بنا به سلیقه دبیر جشنواره تغییر می‌کند و گاهی نام و عنوان این بخش‌ها با آثاری که در بخش‌های مربوطه به صحنه می‌روند، ارتباطی ندارند.