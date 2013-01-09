بیان هنرمندانه سیره اهل بیت(ع) موجب بصیرت افزایی نسل جوان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی فخریان در حاشیه ویژه برنامه بصیرت عاشورایی اظهار کرد: نشان دادن وقایع تاریخی و فرهنگی در قالب تئاتر برای مخاطبان بسیار جذاب است.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی تصریح کرد: تاریخ مکتوب مبارزات شیعه در کتب مختلف آمده و تصاویر مختلفی هم به صورت فیلم یا سریال نمایش داده شده است اما زمانی که این‎ها به صورت تئاتر زنده با یک فضا سازی زیبا پخش شود تاثیر بیشتری برمخاطبان دارد.

فخریان افزود: شیوه اجرای نمایش آئینی "آخر راه همین جاست، بیا تا برویم" به خوبی برای بیان وقایع و پرداخت آن به مسائل اجتماعی و نیز بصیرت قابل توجه است.

وی گفت: برای انجام کارهای فاخری از این دست برای بیان واقعیت‎های سیره ائمه اطهار(علیهم السلام) باید برنامه ریزی و هزینه‎ های شایسته آن انجام شود.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی اظهار کرد: اداره اوقاف و امور خیریه استان در چند سال اخیر در دو حوزه قرآن و اهل بیت کارهای ویژه‎ای انجام داده است.

فخریان با اشاره به اینکه از کارهای این نهاد در حوزه اهل بیت می‎توان به رسیدگی به بقاع متبرکه اشاره کرد، افزود: اجرای همایش بصیرت عاشورایی نیز در حوزه فرهنگی از دیگر فعالیت‎های این نهاد بوده که مورد توجه عموم مردم قرار گرفته است.

وی گفت: استفاده از مداحی ‎های مناسب در این تئاتر و نیز فرمایشات رهبر معظم انقلاب تاثیر آن را چند برابر کرده است.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: درزمان قدیم هنگامی که یک کارهنری خوب شکل می گرفته وقتی بوده که هنرمند هنرش را وقف می کرده است اکنون برای ترویج موضوع وقف بازهم باید از هنر کمک گرفت.

فخریان با تقدیر از فضا سازی مناسب برای اجرای این نمایش با اشاره به استقبال مخاطبان، خواستار اختصاص فضای بزرگتری برای اجرای چنین برنامه‎هایی شد.