63 هزار هکتار بافت فرسوده شهری کشور در انتظار نوسازی قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مجید کیان پور در جریان بازدید پروژه های شهر اراک افزود: 72هزار هکتار در سطح کشور در طرح اصلاح بافت فرسوده شهری قرار دارد که 7 هزار هکتار آن نوسازی و بهسازی شده و 2 هزار هکتار دیگر تا پایان سال جاری نوسازی خواهد شد و برای اصلاح و بهسازی 63 هزار هکتار باقیمانده با تامین تسهیلات لازم اقدام می گردد.

وی با بیان اینکه 120 هزار واحد مسکونی در بافتهای فرسوده شهرها در سطح کشور در حال نوسازی است تصریح کرد: 200هزار واحد آن در سالجاری به بهره برداری می رسد.

کیان پور خاطرنشان کرد: از این تعداد 3000 واحد به استان مرکزی تعلق دارد که طی سالجاری 850 واحد آن تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفته است و 350 واحد دیگر تا پایان سالجاری افتتاح خواهد شد.



قائم مقام وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی اظهار داشت: موضوع اصلاح و نوسازی بافت فرسوده ی شهرهای استان را با جدیت ادامه خواهیم داد و در این رابطه هیچگونه مشکلی از جهت تامین تسهیلات اعطایی نداریم و امیدواریم با همکاری شهرداری اراک و پیگیریهای شرکت عمران و مسکن سازان استان مرکزی تا پایان سالجاری شاهد بازگشایی محور شهید فردین پور و افتتاح پارک ترنم شهر اراک باشیم.

اعطای تسهیلات بافت های فرسوده به شهروندان در استان مرکزی



مهندس علیرضا خرمی به روند اجرایی استفاده ازتسهیلات بانکی جهت نوسازی بافتهای فرسوده اشاره کرد و گفت: هر شهروند متقاضی استفاده از تسهیلات بافت فرسوده باید پس از اطلاع از موقعیت واحد مسکونی خود جهت اخذ پروانه ساخت به شهرداری مراجعه و بعد از دریافت پروانه نوسازی ، در شهرستانها به ادارات راه و شهرسازی و در اراک به شرکت عمران و مسکن سازان استان مرکزی مراجعه و از تسهیلات کم بهره این طرح استفاده نمایند.



مهندس خرمی اضافه کرد: برای نوسازی واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده شهری با توجه به روش احداث بنا ، برای واحدهای سنتی ساز تا سقف 200 میلیون ریال ، نیمه صنعتی 220 میلیون ریال و صنعتی برای هر واحد تا 250 میلیون ریال تسهیلات بانکی اعطا می گردد.

گفننی است مهندس کیان پور به اتفاق مهندس خرمی قائم مقام وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی و مهندس قربانی شهردار اراک به همراه جمعی از مسئولین ذیربط از بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی شهر اراک بازدید کردند.

در این بازدید از پروژه های بازگشایی محور شهید فردین پور، پارک ترنم ، پروژه 360 واحدی آرمان ساز و بافت فرسوده منطقه موسوم به باغ خلج اراک بازدید و مسائل مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.