به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید در تاریخ 13 فوریه در مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‎های لیگ قهرمانان اروپا با منچستریونایتد در ورزشگاه "سانتیگو برنابئو" دیدار می‌کند.

"خوزه مورینیو" در گفتگو با "دیلی میل" اظهار داشت: من پیش از این به سر آلکس فرگوسن گفته بودم برای دیدن این بازی به اولدترافورد می‌آیم. بازی تیم‌های منچستریونایتد - لیورپول دیدار بزرگی است. همیشه دوست دارم بازی حریفانم را زنده و از ورزشگاه ببینم.

وی افزود: امیدوارم قبل از اینکه با یونایتد بازی کنیم، وقت داشته باشم تا سه، چهار بار دیگر بازی این تیم را از نزدیک ببینم. مطمئنم که سرآلکس هم همین کار را انجام خواهد داد. او به سانتیاگو برنابئو می‌آید تا بازی‌های رئال را از نزدیک تماشا کند.