تمبر یادبود شهدای هسته ای کشورمان باطل شد

به گزارش خبرنگار مهر، تمبر یادبود شهید رضا قشقایی و احمدی روشن ظهر امروز پس از مراسم اولین سالگرد این شهدا در مسجدالشهدای سازمان انرژی اتمی باطل شد. براساس این گزارش تمبر یادبود شهدای هسته ای توسط خانواده آنها باطل شد.

در این مراسم پدر و مادر شهید قشقایی، همسر شهید احمدی روشن حضور داشتند. در تمبر یادبود شهدای هسته‌ای کشورمان مسئولان کشوری و لشکری که حضور داشتند نیز مطالبی را به رسم یادبود نوشتند.

محسن رضایی در تمبر یادبود نوشت: «ترور اندیشه و علم زشت ترین اقدام تروریستی است که صهیونیست ها انجام دادند.»

مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه نوشت: «انشاءالله راه شهدا را با اقتدار ادامه خواهیم داد.»

عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی نوشت: «شهدا پیش غراولان علمی ما بوده اند و به دنبال این خط ‌شکنان علمی و فنی جمهوری اسلامی ایران در راه هستند تا دنیا توان انقلاب اسلامی را در آینده بهتر درک کند.