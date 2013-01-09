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۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۴۰

فروزان مهر:

زائران پیاده میراث معنوی مشهد هستند

زائران پیاده میراث معنوی مشهد هستند

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی گفت: زوار پیاده میراث معنوی مشهد هستند باید بسترهای لازم برای حضورشان فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین فروزان مهر ظهر چهارشنبه در بازدید از محل اسکان زائران پیاده در ملک آباد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: زوار پیاده به عنوان میراث معنوی مشهد هستند و بستر حضور مناسب این افراد باید فراهم شود.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: حضور خیرین در پذیرایی از زائران پیاده بسیار پر رنگ است و توانسته اند قسمتی از حجم وظایف را مدیریت کنند.

فروزان مهر افزود: استانداری به عنوان دستگاه اجرایی وظیفه دارد که در کنار زائران پیاده باشد و شرایط حضور مناسب آنان را فراهم کند.

وی تاکید کرد: پیش بینی حضور چهار هزار هیئت و 10 میلیون تشرف از سراسر کشور را امسال در مشهد در این ایام داریم.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: نسبت به سالهای گذشته مدیریت حضور زائران پیاده بهتر بوده است و دانشگاه علوم پزشکی ورود پیدا کرده و نظارت فنی و بهداشتی را در تولید مواد غذایی زائران انجام می دهند.

فروزان مهر افزود: سعی شده است که برای تغذیه زائران خودمان تامین کننده باشیم و در مورد نذورات هم مواد خام در اختیار قرار بگیرد.

وی اظهار کرد: سازمان حمل و نقل و پایانه های استان اتوبوسهایی را در نظر گرفته است که دچار مشکل نشوند و خدمت گذاری به زائران با همه  بضاعتی که داریم انجام می شود.

استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: در بازدیدی که از اماکن اسکان داشتیم شرایط خوب بود اما تا نقطه ایده آل هنوز فاصله داریم که با تذکراتی که داده شد شرایط بهتر می شود.

کد مطلب 1787374

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