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۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۵۳

کتال به مهر خبر داد:

سرعت غیرمجاز در فیروزکوه حادثه آفرید/ مرگ مغزی یک سرنشین

سرعت غیرمجاز در فیروزکوه حادثه آفرید/ مرگ مغزی یک سرنشین

فیروزکوه - خبرگزاری مهر: به دلیل سرعت بالای اتومبیل زانتیا که با دو سرنشین در دو کیلومتری روستای "نام آور" فیروزکوه در حرکت بود، واژگون شد.

سرپرست اورژانس فیروزکوه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: صبح چهارشنبه اتومبیل زانتیا با دو سرنشین در دو کیلومتری روستای "نام آور" به دلیل سرعت بالا واژگون شده که یکی از سرنشینان به بیرون از اتومبیل پرت شد و سرنشین دیگر که احتمالا راننده  بوده دچار شکاف عمیق سر و ضربه مغزی شده است.

خدایار کتال افزود: پنج دقیقه بعد از حادثه، اورژانس فیروزکوه در محل حاضر و اقدامات اولیه لازم برای احیای بیمار انجام شد و سپس بیمار را سریعاً به بیمارستان امام خمینی(ره) اعزام کردند که در آنجا نیز برای احیا و باز کردن راه تنفسی بیمار اقداماتی انجام شد و بعد از 45 دقیقه بیمار از طریق امداد هوایی به تهران اعزام شده است.

وی بیان داشت: در حال حاضر پزشکان اوضاع بیمار را مرگ مغزی اعلام کرده اند، ولی همچنان در بیمارستان تحت نظر است.

کد مطلب 1787376

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