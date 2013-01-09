سرعت غیرمجاز در فیروزکوه حادثه آفرید/ مرگ مغزی یک سرنشین

سرپرست اورژانس فیروزکوه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: صبح چهارشنبه اتومبیل زانتیا با دو سرنشین در دو کیلومتری روستای "نام آور" به دلیل سرعت بالا واژگون شده که یکی از سرنشینان به بیرون از اتومبیل پرت شد و سرنشین دیگر که احتمالا راننده بوده دچار شکاف عمیق سر و ضربه مغزی شده است.

خدایار کتال افزود: پنج دقیقه بعد از حادثه، اورژانس فیروزکوه در محل حاضر و اقدامات اولیه لازم برای احیای بیمار انجام شد و سپس بیمار را سریعاً به بیمارستان امام خمینی(ره) اعزام کردند که در آنجا نیز برای احیا و باز کردن راه تنفسی بیمار اقداماتی انجام شد و بعد از 45 دقیقه بیمار از طریق امداد هوایی به تهران اعزام شده است.

وی بیان داشت: در حال حاضر پزشکان اوضاع بیمار را مرگ مغزی اعلام کرده اند، ولی همچنان در بیمارستان تحت نظر است.