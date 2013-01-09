بخش عمده تصرفات حوزه منابع طبیعی در مرکز استان زنجان است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن اسکندری درنشست مشترک شورای معاونان با همکاران اداره منابع طبیعی شهرستان زنجان افزود: در زنجان عمده ترین این مشکلات توسعه باغ شهرها، ساخت و ساز غیرمجاز و... در اراضی ملی بوده است که تشکیلات منابع طبیعی و جهاد کشاورزی استان را با چالش مواجه ساخته است.

وی با بیان اینکه تاکید استاندار جلوگیری از هرگونه تصرفات است افزود: با توجه به پتانسیل های بالای نیروی انسانی در منابع طبیعی شهرستان زنجان انتظار داریم، فعالیت ها چشمگیر باشد.

اسکندری تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به مشکلات آنها در حداقل زمان ممکن خواستار شد و افزود: برای تسریع در صدور استعلام نرم افزاری تهیه شده است که با راه اندازی آن نقشه های اراضی مدون سطح استان، ثبت شده برای دسترسی در کمترین زمان ممکن خواهد بود.

به گفته اسکندری نصب GIS در راستای تدوین بانک اطلاعاتی و برنامه ریزی مدیران می تواند این اداره کل را در رسیدن به اهداف کمک کند.

مشارکت جوامع محلی برای حفظ و نگهداری منابع طبیعی ضروری است



مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با تاکید بر جلب مشارکت جوامع محلی به عنوان بهره برداران عرفی عرصه ها برای حفظ و نگهداری منابع طبیعی گفت: در این رابطه اجرای طرح جذب همیار طبیعت می تواند راهگشای همکاری همگانی باشد.

اسکندری افزود: مردم باید در کنار طبیعت زیستن را به جای علیه طبیعت زندگی کردن بیاموزند. وی درباره طرح همیار طبیعت افزود: در این طرح اعضای شورای اسلامی روستاها، دهیاران ، بسیجیان محلی،معلمان، دانش آموزان،دانشجویان، مجریان، بهره برداران و کلیه دوستداران طبیعت و منابع طبیعی مشارکت دارند، تا با ارائه راهکار های پیشگیرانه و آموزش محور مشارکت مردم را ارتقا دهند.

اسکندری ادامه داد: مشارکت مردم از گذشته به اشکال مختلف در عرصه ها و مناطق روستایی وجود داشته و اکنون هم نمونه های مختلفی از آن در نقاط مختلف کشور وجود دارد؛ اما در عرصه ی منابع طبیعی ضرورت و اهمیت آن بیشتر خودنمایی می کند.

وی نقش سازمان های غیر مردمی را در این رابطه مهم ارزیابی کرد و گفت: علی رغم بیم و امیدها درباره تاثیر تخریبی انسان بر روی محیط زیست و پوشش گیاهی فعالیت این تشکل ها می تواند در دراز مدت جوابگو باشد.