احسان آقایی، مدیر موزه هنرهای معاصر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در آستانه چهلمین روز درگذشت استاد فقید هنر ایران "محمود جوادی‌پور" از تلاشش برای چاپ کتاب پرتره‌های کشیده شده توسط این استاد بزرگ خبر داد.



آقایی گفت: استاد جوادی‌پوراز جمله هنرمندان نقاش بزرگ ایرانی بود که تعداد زیادی پرتره کار کرده بود و من شخصا همیشه دوست داشتم که از آثار پرتره‌های وی کتابی چاپ شود.



وی ادامه داد: در زمان حیات آن استاد بزرگوار با وی صحبت کردم و از تمایل به چاپ این کتاب توسط موزه هنرهای معاصر صحبت شد که با استقبال آن هنرمند رو به رو شدیم ولی نبودِ عکس کارهای وی مانع کار بود.



مدیر موزه هنرهای معاصر در پایان گفت: متاسفانه عکس‌های خوبی از پرتره‌های کار شده توسط زنده‌یاد جوادی‌پور در دست نیست ولی اکنون قصد داریم با هماهنگی‌ خانواده‌اش، تلاشمان را برای چاپ این کتاب از سر بگیریم.



استاد محمود جوادی پور از پیشگامان هنرنوگرای ایران و یکی از سترگان و ستارگان عرصه فرهنگ و هنر در حوزه‌های مختلف گرافیک، نقاشی، تصویرسازی، چاپ دستی و مدرس دانشگاه تهران و هنرستان هنرهای زیبا، چندی پیش به علت آسیب دیدگی لگن و عوارض ناشی ازعفونت ریه در کشور آلمان درگذشت.