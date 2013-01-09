توسعه محلی رهاورد فناوری است/رفع چالش های ساماندهی فضاهای روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، حدود 5.7 درصد سکونت‌گاه‌های روستایی ایران بیش از هزار نفر جمعیت دارند از این رو ارائه بسیاری از خدمات با شیوه های متعارف در روستاها و مناطق محروم کشور غیرممکن خواهد بود اما راهکارها و ابزارهای مختلف مبتنی بر فناوری اطلاعات امکان ارائه خدمات به شهروندان در این مناطق تسهیل کرده است.

فناوری اطلاعات و محرومیت زدایی از مناطق محروم

مدیر پروژه"سامانه توسعه پایدار روستایی ایران" و عضو انجمن علمی تجارت الکترونیک ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رفع محرومیت رهاورد بهره گیری از فناوری اطلاعات است می گوید: در راستای رفع محرومیت از مناطق محروم و ارائه خدمات دولت الکترونیک، از جمله آموزش مباحث مورد نیاز دانش آموزان و شهروندان روستاها، از بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره گرفته خواهد شد.

نوید کمالی می افزاید: یکی از مهمترین شاخصها در حوزه توسعه روستاها افزایش سطح علمی و فرهنگی هر روستا از طریق افزایش دسترسی شهروندان روستایی به منابع آموزشی رایگان و روزآمد در حوزه های مختلف علمی و فرهنگی است.

وی می افزاید: به عنوان مثال برای آموزش جدیدترین شیوه های مباره با آفات گیاهان دیگر نیاز نخواهد بود برای آموزش کشاورزان اساتید خبره به روستاها اعزام شوند بلکه می توان جدیدترین آموزشها را از بستر سامانه توسعه پایدار روستایی در قالبهای گوناگون مانند بهره گیری از شبکه تلفن های همراه در دسترس کشاورزان قرار داد.

عضو انجمن علمی تجارت الکترونیک ایران ادامه می دهد: امروزه بیش از 1500 مورد خدمت در قالب دولت الکترونیک از جمله پرداخت قبوض و بهره گیری از خدمات بانکی در دسترس شهروندان کشور است که تمام روستاییان می تواند بصورت رایگان از طریق این سامانه به این خدمات و آموزش نحوه بهره گیری از آنها دسترسی پیدا کنند.

کمالی می افزاید: از این رو یکی از مهمترین رسالتها و خدمات این پروژه می تواند ارتقاء سطح عدالت علمی و اجتماعی و برطرف سازی شکاف اطلاعاتی بین جوامع ساکن مناطق محروم و توسعه یافته باشد.

افزایش سطح کیفی زندگی و اقتصاد شهروندان

عضو انجمن علمی تجارت الکترونیک ایران می گوید: با توجه به این که افزایش سطح آموزش و آگاهی شهروندان نقاط محروم از اولویت های پروژه توسعه پایدار روستایی است قصد داریم با معرفی سبک زندگی اسلامی ایرانی در قالبهای آموزشی به عنوان یک الگوی زندگی سالم از معضلات اجتماعی نو ظهور در مناطق محروم و روستایی کشور جلوگیری کنیم.

وی می افزاید: در حوزه توسعه اقتصاد روستایی در بخش آموزش برگزاری دوره های خود آموز کارآفرینی و آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای و معرفی راهکارهای ایجاد مشاغل خانگی از اولویتهای آموزشی این پروژه است.

کمالی عنوان می کند: در راستای بهره گیری از پتانسیلهای طبیعی هر روستا نیز بخشی به عنوان گردشگری و بازارچه های محلی تعریف شده اند که در روزهای آتی اطلاعات بیشتری در این حوزه منتشر خواهد شد.

توسعه روستاها مهم ترین راهبرد توسعه ملی

مدیر پروژه "سامانه توسعه پایدار روستایی ایران" در تبیین راهبردهای نخستین پروژه توسعه پایدار روستایی ایران بر مبنای فناوری اطلاعات اظهار می کند: توزیع عادلانه امکانات و دستاوردهای علمی و خدماتی در میان عموم مردم از جمله ویژگی های مهم اقتصاد پویا و سالم است از این رو و با نظر به اینکه توسعه روستاها از جمله مهمترین راهبردهای حکومت اسلامی ایران است در طی سالیان گذشته طرحها و خدمات قابل توجهی در روستاهای سراسر کشور عرضه شده است که به عنوان نمونه می شود به راه اندازی بیش 10 هزار مرکز روستایی در کشور اشاره کرد.

وی می افزاید: با گذشت نزدیک به یک دهه از ایجاد اولین روستاهای الکترونیک در ایران به همت دکتر علی اکبر جلالی در دهه 80 خورشیدی امروزه شاهد فعالیت بیش از 10 هزار روستای مجهز به تجهیزات اطلاعاتی و ارتباطی در کشور هستیم که در نوع خود در سطح منطقه خاورمیانه و آسیا منحصر به فرد است.

کمالی عنوان می کند: با توجه به تلاش خدمت گذاران ملت در مجموعه دولت امروز زیرساختهای مناسب ارتباطی در غالب نقاط روستایی و محروم کشور موجود است و پوشش شبکه تلفن همراه نیز گستره جغرافیایی بالایی را در کشور پوشش می دهد.

وی بیان می کند: امروزه موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات به ضرورتی برای سیاست‏گذاران و برنامه‏ریزان و کارگزاران توسعه روستایی بدل شده است و انتظار می‏رود که به‌کارگیری صحیح این فناوری‏،‏ دستاوردهای مهمی برای پیشبرد توسعه جوامع روستایی به همراه داشته باشدزیراتوسعه محلی عامل توسعه ملی کشور است.

کمالی یادآور می شود: براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، در حدود 23 میلیون نفر در بیش از 68 هزار روستا سکونت دارند که حدود 23 درصد از کل جمعیت کشور را شامل می‌شود.

وی می افزاید: جمعیت روستایی از نظر توسعه در یک محیط ناپایدار و از نظر جغرافیایی‌ در سکونت‌گاه‌هایی کوچک و کاملا پراکنده زندگی می‌کنند، بطوری که بیش از 56 درصد جمعیت روستایی در نقاطی با کمتر از 250 نفر جمعیت سکونت دارند.

چالش های ساماندهی فضاهای روستایی

وی ادامه می دهد: دو ویژگی در جامعه روستایی ایران، یعنی کوچک بودن روستاها باعث شده است که آستانه جمعیتی کافی برای ارائه بسیاری از خدمات وجود نداشته باشد و پراکنده بودن روستاها نیز نه ‌تنها دسترسی روستاها به خدمات سایر نقاط را نیز با مشکل مواجه می‌کند، بلکه ساماندهی فضایی روستاها رانیز با چالش‌ مواجه کرده است.

مدیر پروژه "سامانه توسعه پایدار روستایی ایران" تاکید می کند: در ایران تنها 5.7 درصد سکونت‌گاه‌های روستایی بیش از هزار نفر جمعیت دارند.

وی ادامه می دهد: از این رو ارائه بسیاری از خدمات با شیوه های متعارف در روستاها و مناطق محروم کشور غیر ممکن خواهد بود اما راهکارها و ابزارهای مختلف مبتنی بر فناوری اطلاعات امکان ارائه خدمات مختلف مورد نیاز شهروندان در مناطق محروم را بسیار تسهیل کرده است.

طراح سیستم و مدیر فنی نخستین پروژه طراحی و پیاده سازی سامانه توسعه پایدار روستایی ایران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می کند: در دهه فجر امسال شاهد رونمایی از پیشرفته ترین سامانه مدیریت توسعه پایدار روستایی در کشور خواهیم بود.

علی اصغر محمد آبادی می گوید: طراحی سامانه حاصل تلاش شبانه روزی متخصصین ایرانی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است که با صرف بیش از سه هزار نفر ساعت نیرو برای نخستین بار بر مبنای یک طرح مطالعاتی از پروژه های موفق اجرا شده در سطح جهان از جمله کشورهای هندوستان و قاره آفریقا ایجاد شده است.

سامانه ای برای مدیریت کامل توسعه روستایی

مدیر فنی نخستین پروژه طراحی و پیاده سازی سامانه توسعه پایدار روستایی ایران اظهار می کند: این سامانه از لحاظ تکنولوژی های بکار گرفته شده در آن در نوع خود کم نظیر است.

وی می افزاید: بدلیل یک پارچه بودن سامانه توسعه پایدار روستایی علاوه بر قابلیت دسترس پذیری بالای این سامانه از بستر اینترنت بزودی قابلیت دسترس پذیری از طریق بستر تلفن همراه نیز مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی ادامه می دهد: در این سامانه مدیران ارشد هر شهرستان و استان قادر خواهند شد به جدیدترین داده های اطلاعاتی هر روستا و شاخصهای آماری آن دسترسی پیدا کنند و بر طبق هر یک از آمارها، برنامه ریزی های دراز مدت و کوتاه مدتی را برای توسعه آن روستا طرح ریزی کنند.

محمد آبادی تاکید می کند: این سامانه قادر خواهد بود در فاز اول مدیریت کامل توسعه پایدار روستایی یک شهرستان و به تبع آن یک استان مانند خراسان رضوی را در اختیار برنامه ریزان و مدیران ذی ربط قرار دهد.

به گفته وی خراسان رضوی بدلیل گستردگی جغرافیایی بالا و پیش گام بودن در حوزه توسعه مناطق محروم به عنوان نخستین بخش از کشور برای پیاده سازی این پروژه انتخاب شده است که در دهه فجر سال جاری در حضور مسئولین استانی شاهد رونمایی از آن خواهیم بود.

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گزارش: زهرا طوسی