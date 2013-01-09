اوقاف خراسان جنوبی 18 میلیارد تومان از نهادهای دولتی مطالبه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد طاهر گرایلی پیش از ظهر چهارشنبه در رونمایی از وقف نامه های سال 90 و 91 استان اظهارکرد: تا کنون دو میلیارد تومان از مطالبات اوقف از سوی نهاد ها و دستگاه های اجرایی پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه در بحث وقف باید اول احیاء موقفه و سپس اجرای نیت واقف مورد توجه قرار گیرد، عنوان کرد: تا کنون در این استان فقط به اجرا نیت واقف توجه شده و در خصوص احیاء و حفظ موقوفه اقدامات قابل توجه ای صورت نگرفته است.

وی در ادامه افزود: از اساسی ترین کارها که موقوفات استان تثبیت می شود و از تجاوز و تعرض به آنها جلوگیری بعمل می آورد سند مالکیت موقوفات است.

وی بیان داشت: در این راستا طی سال جاری 191 سند مالکیت برای موقوفات استان اخذ شده است.

وی گفت: وقتی وضعیت ثبتی این اماکن مشخص شود برای حفظ حقوق آن می توان راحتتر اقدام نمود زیرا یکی از مستندات دعوی دلیل مالکیت می باشد ویا اگر به حریم آن تجاوز و تعرضی شود حدود و مساحت ملک موقوفه با وجود سند مالکیت روشن می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به برطرف شدن بسیاری از مشکلات و معضلات جامعه از طریق وقف بیان کرد: این سنت حسنه برای امنیت جامعه و برطرف شدن مشکلات و معضلات است و تحقق این امر همکاری مردم و مسئولان را می طلبد.

ثبت 62 موقوفه جدید و شناسایی 200 وقف

وی از شناسایی و کشف 200 موقوفه در استان از ابتدای سال جاری خبر داد و افزود: از ابتدای امسال 62 فقره موقوفه جدید در استان ثبت شده است.

وی با اشاره به صدور 137 گواهی مصرف برای موقوفات فاقد وقف نامه در استان طی سال جاری گفت: برای سه هزار و 880 موقوفه و بقاع متبرکه استان مفاصا حساب صادر شده است.

گرایلی توجه به اراضی کشاورزی وقف را از اولویت های این سازمان در استان خراسان جنوبی ذکر کرد و افزود: در تسطیح این اراضی پیشرفت های خوبی داشته ایم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی با بیان اینکه مجموعا15 هزار و 155 هکتار زمین موقوفه دراین استان وجود دارد، تصریح کرد: بیش از 13 هزار هکتار زمین از اراضی وقفی کشاورزی است.