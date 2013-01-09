مورد مثبتی از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان مرکزی مشاهده نشد

به گزارش خبرگزاری مهر،سید سعید حسینی افزود: به منظور کنترل و مبارزه با بیماری آنفلوانزای پرندگان چهار هزار و 100 مورد بازدید از طیور صنعتی، طیور سنتی، مراکز عرضه پرنده، زیستگاه پرندگان مهاجر و کشتارگاه‌های طیور و نیز 16 هزار مورد خون‌گیری برای آنفلوانزای فوق حاد پرندگان صورت گرفته که در این خون گیری ها و بازدیدها این بیماری مشاهده نشده است.

وی با بیان اینکه به منظور کنترل بیماری‌های طیور در استان بالغ بر 150 میلیون دز واکسن با نظارت دامپزشکی در واحدهای فعال طیور به مصرف رسیده است، تصریح کرد: همچنین در این مدت 175 کانون بیماری برونشیت ،50 کانون بیماری آنفلوانزا و 44 کانون بیماری نیوکاسل تشخیص داده شده است.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود از جوجه ریزی در استان خبر داد و اظهارداشت:در 9 ماهه نخست امسال 21 میلیون قطعه جوجه‌ریزی در مزارع طیور گوشتی، تخم‌ گذار و مزارع مرغ مادر استان مرکزی صورت گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه جوجه‌ریزی در مزارع با نظارت اداره بهداشت و مبارزه با بیماری‌های طیور اداره کل دامپزشکی انجام شده است تصریح کرد: در حال حاضر 667 واحد مرغداری گوشتی،17 مزرعه مرغ مادر، یک واحد جوجه‌کشی و 78 مزرعه مرغ تخم‌گذار در شهرهای مختلف استان فعال هستند.