وقف یک میراث ماندگار برای همه است

عبدالرضا سعیدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقف، سنتی حسنه و میراثی ماندگار و جاودان برای واقفان است که افراد می توانند آن را چون یک سپرده برای همیشه برای خود جاری و ساری داشته باشند. وقف دارای آثار فراوانی است که یکی از مهمترین آثار آن اجتماعی است که تقویت حس نوعدوستی و نیاز جامعه را همراه دارد.

وی با بیان اینکه ثواب وقف مانند صدقه است با این تفاوت که جاری است و تا ابد جریان دارد، اظهار کرد: وقف عملی جاودان است که ثواب و خیرش نصیب واقف شده و واقفان نیز تا ابد در ذهن مردم ماندگار خواهند ماند.



فرماندار شوش با تاکید بر ضرورت ترویج این سنت حسنه عنوان کرد: شکوفایی و ترویج فرهنگ وقف در جامعه تنها برعهده یک نهاد یا ارگان نیست بلکه همه‏ دستگاه های تبلیغی و اجرایی موظف هستند تا در جهت اعتلای فرهنگ وقف در جامعه با یکدیگر همکاری کنند.



وی تاکید کرد: اگر چه عمل به وقف از سوی مردم مهمترین راه ترویج است اما باید توجه داشت که مردم در زمینه وقف نیازمند راهنمایی و آموزشهای دینی بیشتری هستند.



سعیدی نیا با تاکید بر فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در میان اقشار مختلف به ویژه افراد متمکن، افزود: وقف در حل مشکلات اقتصادی جامعه می تواند بسیار موثر باشد به طوری که وقف از نظر اقتصادی بر رشد و پیشرفت جامعه تاثیر بسیار زیادی دارد.