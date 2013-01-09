بهسازی شش کیلومتر از بلوارهای گناوه/ نصب تندیس در نقاط مختلف شهر

عباس جوکار در ارتباط با فعالیت های انجام شده این معاونت در راستای توسعه شهر گناوه، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای ارتقای مبلمان شهری گناوه، عملیات بازسازی و بهسازی بلوارهای کهنه و فرسوده این شهر آغاز شد.

معاون عمرانی شهردار گناوه در این خصوص گفت: طبق برنامه ریزی های درازمدت جهت بهبود مبلمان شهری، پس از اصلاح سطح پیاده روهای شهر، برنامه های عمرانی خود را بر اصلاح و زیباسازی بلوارهای اصلی شهر متمرکز کرده ایم.

وی بیان داشت: در همین زمینه عملیات بهسازی بلوارهای قدیمی خیابان های پیروزی و امام حسین(ع) آغاز شده است.

اصلاح بلوارهای فرسوده/ استفاده از طرح‌های منحصربه‌فرد

جوکار نوع طراحی بلوارهای در دست احداث را منحصر به فرد دانست و خاطرنشان کرد: برای اولین بار در سطح شهرستان، بلوار امام حسین(ع) به طول دو هزار و600 متر با سنگ‌های تزیینی و نقش‌بندی شده گرانیتی به همراه آبیاری قطره‌ای نهال‌ها، نورپردازی و رنگ‌آمیزی در حال اجرا است.

معاون عمرانی شهردار گناوه در خصوص اصلاح بلوار خیابان پیروزی نیز گفت: در راستای خدمت رسانی شهرداری به اهالی محله باباعلیشاه، عملیات بازسازی بلوار این خیابان به طول سه‌هزار متر با تغییر کامل نوع سنگ، در حال انجام است.

جوکار از اصلاح سایر بلوارهای فرسوده شهر خبر داد و افزود: در راستای اجرایی شدن برنامه‌ریزی‌ها برای ارتقاء و بهبود مبلمان شهری گناوه در روزهای آینده عملیات گسترش بلوار پاسداران و بهسازی بلوار خیابان ساحلی را آغاز خواهیم کرد.

معاون عمرانی شهردار بندر گناوه ادامه داد: آماده سازی و نصب تندیس های جدید برای بهبود و تقویت مبلمان شهری گناوه، به عنوان یکی از گردشگرپذیرترین شهرهای کشور در دستور کار ما قرار گرفته است که بسیاری از این تندیس ها نصب شده اند.

نصب تندیس و المان‌های متنوع در سطح شهر گناوه

جوکار در همین زمینه اضافه کرد: معاونت عمرانی شهرداری پیرو برنامه های زیباسازی و گسترش مبلمان شهری و دعوت از دانشجویان و هنرمندان شهر، با همکاری شرکت‌های پیمانکاری همکار اقدام به ساخت چندین تندیس و المان با طرح‌های جدید و نورپردازی و نصب آن‌ها در بخش ساحلی شهر کرده است.

معاون عمرانی شهردار بندر گناوه با اشاره به برخی از این المان‌ها اظهار داشت: اجرای المان پروانه در پارک آلنوش، المان هفت هنر در پارک هنرمندان و تندیس مسافر روبروی دانشگاه آزاد اسلامی را از جمله طرح های بهره برداری شده این معاونت می توان برشمرد.

وی افزود: امیدواریم با آماده سازی و نصب سایر تندیس های در دست ساخت تا قبل از نوروز، جلوه ای زیباتر به مبلمان شهری گناوه ببخشیم.

جوکار در پایان همچنین از طرح احداث دروازه ورودی شهر گناوه خبر داد و گفت: با اجرای این دروازه منحصر به فرد، شهرستان گناوه از نظر احداث دروازه وردی در استان ممتاز خواهد بود.