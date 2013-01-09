زمینه حضور نماینده دادگستری لرستان در کمیسیونهای مالیاتی فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم اسفندیاری صبح چهارشنبه در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری با اشاره به برخی مشکلات حوزه تولید در استان اظهار داشت: متاسفانه برخی بانکهای استان برای گشایش "ال سی" بیش از 130 درصد مبلغ پیمان را از قبل دریافت می کنند که این روند در هیچ کجای قانون نیامده است.

وی خواستار اصلاح این روند توسط بانکهای استان شد و بیان داشت: این روال که نه قانونی بوده و نه بخشنامه ای در این زمینه وجود دارد تاکنون مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

این فعال اقتصادی همچنین به تشکیل کمیسیون های مالیاتی برای واحدهای تولیدی اشاره کرد و بیان داشت: مطابق ماده 244 قانون مالیاتها باید نماینده دادگستری در این کمیسیون سه نفره حضور داشته باشد که متاسفانه در برخی موارد این اتفاق نمی افتد.

اسفندیاری با بیان اینکه حضور نماینده دادگستری در راستای احقاق حقوق فعالان اقتصادی موثر است، ابراز امیدواری کرد که کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری حداقل تا پایان سالجاری این دستاورد را برای فعالان این حوزه داشته باشد.